Calgary heeft zich officieel teruggetrokken als kandidaat voor de organisatie van de Olympische Winterspelen van 2026. Er zijn daardoor nog maar twee kandidaten over.

Het gemeentebestuur heeft het bid na een unanieme stemming ingetrokken, nadat de inwoners van de Canadese stad vorige week via een referendum lieten weten niets te voelen voor het evenement.

De gemeente had de stemming van de bevolking officieel naast zich neer mogen leggen, maar besloot te stoppen vanwege het gebrek aan draagvlak. Er werd geen poging ondernomen om het bid alsnog levensvatbaar te verklaren.

Calgary had al ervaring met de organisatie van de Winterspelen. Het evenement werd in 1988 al in de Canadese stad gehouden.

Voor het IOC is het afhaken van Calgary een klap, want nu zijn er nog maar twee kandidaten over: het Zweedse Stockholm en het gezamenlijk bid van de Italiaanse plaatsen Milaan en Cortina d'Ampezzo.

Eerder trokken Sion (Zwitserland), Sapporo (Japan) en Graz (Oostenrijk) zich terug, terwijl het IOC zelf niets zag in het bid van de Turkse plaats Erzurum. In juni 2019 wordt bekendgemaakt waar het evenement gehouden wordt.