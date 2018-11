Vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld stopt met darts, omdat hij zich niet langer toernooiopvulling wil voelen. De 51-jarige Hagenaar kondigde maandag aan na het WK van 2019/2020 een punt achter zijn carrière te zetten.

"Ik ben een geboren winnaar, ik wil een potje pimpampetten nog winnen. Als succes drie of vier jaar uitblijft, dan ga je je een beetje opvulling voelen", zegt 'Barney' maandag in een interview met RTL 7.

Van Barneveld stond 35 jaar aan de top en werd wereldkampioen in 1998, 1999, 2003, 2005 (BDO) en 2007 (PDC). "Zelf vind ik dat ik niet vijf, maar acht keer wereldkampioen ben geworden. Maar mijn drie titels bij vloertoernooien worden niet altijd meegerekend", aldus Van Barneveld.

De laatste jaren won de Nederlandse dartspionier nog maar weinig toernooien. Zijn laatste WK-finale speelde hij in 2009. "Diep in mijn hart weet ik dat er nog een wereldtitel inzit. Maar het lukt niet."

"Ik ben een legende in deze sport. Maar op het moment dat je niet meer op de voorkant van de programmaboekjes staat en niet meer op de posters, dan hang je er maar een beetje bij."

Leven als topdarter werd steeds zwaarder

Het leven als topdarter eist steeds meer zijn tol. "Ik merk dat het gewoon te zwaar wordt", vertelt Van Barneveld. "Vroeg opstaan, het vliegtuig in, steeds onderweg zijn en dan weer uren alleen zijn op een hotelkamer. Het wordt zwaarder en zwaarder voor me."

Dat heeft ook zijn weerslag op zijn privéleven gehad. "Mijn huwelijk lijdt eronder, ik zie mijn zoon niet meer. Ik kan niet bij verjaardagen zijn. Mensen thuis zullen zeggen: 'Who gives a fuck? Hij verdient veel geld.' Maar geld is ook niet alles. Mijn kleinzoon is drie jaar en ik ben nog nooit op zijn verjaardag geweest", aldus de Hagenaar.

"Ik heb dit jaar vier goede vrienden verloren, die je niet hun laatste eer kunt bewijzen omdat je weer in een vliegtuig zit voor een toernooi in Australië."

Belangrijkste titels Van Barneveld BDO:

Wereldtitel (1998, 1999, 2003, 2005)

World Masters (2001, 2005)

World Darts Trophy (2003, 2004)

International Darts League (2003, 2004, 2006)

PDC:

Wereldtitel (2007)

World Cup of Darts (2010, 2014, 2017, 2018)

Premier League (2014)

UK Open (2006, 2007)

Grand Slam of Darts (2012)

Van Barneveld wil eigen toernooi organiseren

Van Barneveld wil nog een jaar top presteren. Hij zal in de top zestien van de wereldranglijst moeten staan om op alle toernooien te mogen spelen, en is anders afhankelijk van wildcards.

Daarna overweegt hij een nieuw dartstoernooi in Nederland te gaan organiseren. De voormalige postbode denkt aan een evenement waarbij Engelse spelers het opnemen tegen een team met spelers uit de rest van de wereld.

"En ik ga genieten van mijn kleinkinderen en lekker vaak naar mijn vakantiehuisje in Spanje. Het is mooi geweest. Welke sporter in welke tak van sport kan nou zeggen dat hij 35 jaar aan de top heeft gestaan?"