Raymond van Barneveld zet na het WK darts van eind 2019 een punt achter zijn dartsloopbaan. De vijfvoudig wereldkampioen zegt het niet meer op te kunnen brengen om prof te zijn.

"Volgend jaar wordt mijn 35e seizoen op het hoogste niveau en het wordt tevens mijn laatste jaar. Ik ben erachter gekomen dat ik het niet meer kan opbrengen", zegt de 51-jarige Van Barneveld, die al vaker heeft laten weten dat hij zowel fysiek als mentaal met problemen kampt, maandag op de site van dartsbond PDC.

"Ik weet waartoe ik in staat ben, maar heb mijn niveau de laatste drie of vier jaar niet meer gehaald, met uitzondering van het winnen van de World Cup of Darts met Michael van Gerwen dit jaar."

Van Barneveld werd in 1998, 1999, 2003 en 2005 wereldkampioen bij bond BDO en pakte in 2007 de wereldtitel bij de PDC, de bond waarvoor hij sinds 2006 speelt. De laatste jaren won 'Barney', die in zijn loopbaan 65 titels pakte en daarmee na Phil Taylor en Van Gerwen de succesvolste darter ooit is, geen grote prijzen meer.

De titel bij Premier League van 2014 is zijn laatste grote individuele succes. Eerder liet de voormalig postbode weten dat hij tot zijn 55e zou doorgaan om voor de zesde keer wereldkampioen te worden, maar daar komt hij nu dus op terug.

Van Barneveld aan matig jaar bezig

Van Barneveld, die wordt gezien als pionier van het darts in Nederland, is in 2018 sportief gezien wederom aan een matig jaar bezig. Hij won weliswaar samen met Van Gerwen de World Cup of Darts en haalde de finale van The Masters en de Auckland Darts Masters, maar werd op diverse toernooien vroeg uitgeschakeld.

"Ik win geen toernooien meer en ik weet niet waarom, al is er wel veel gebeurd in mijn privéleven", aldus de Hagenaar, die de laatste jaren opa werd en bij wie eerder dit jaar werd ingebroken toen zijn vrouw alleen thuis was. "Ik merk ook dat mijn lichaam niet meer 100 procent is. Ik heb de motivatie en fitheid niet meer om door te gaan."

"Ik ben een winnaar en wil prijzen winnen, maar dat lukt niet meer. Misschien kan ik nog een paar titels pakken en dat zou geweldig zijn, maar ik kan het niet meer iedere week. Ik wil niet dat mijn carrière als een nachtkaars uitgaat en daarom ga ik eind volgend jaar met pensioen."

Belangrijkste titels Van Barneveld BDO:

Wereldtitel (1998, 1999, 2003, 2005)

World Masters (2001, 2005)

World Darts Trophy (2003, 2004)

International Darts League (2003, 2004, 2006)

PDC:

Wereldtitel (2007)

World Cup of Darts (2010, 2014, 2017, 2018)

Premier League (2014)

UK Open (2006, 2007)

Grand Slam of Darts (2012)

Van Barneveld stond acht keer in WK-finale

Van Barneveld stond acht keer in de finale van een WK; zes keer bij de BDO en twee keer bij de PDC. Alleen n 1995 (Richie Burnett), 2006 (Jelle Klaasen) en 2009 (Taylor) moest hij de wereldtitel aan zijn tegenstander laten.

Zijn meest memorabele gewonnen finale was in 2007 tegen rivaal Taylor, die hij in een bloedstollende partij met 7-6 klopte. Zestienvoudig wereldkampioen Taylor beëindigde begin dit jaar na zijn verloren WK-finale tegen Rob Cross op 57-jarige leeftijd al zijn dartscarrière.