De Nederlandse curlingmannen wachten bij het EK in Estland nog altijd op hun eerste overwinning. Duitsland was maandag met 6-5 te sterk voor het team van bondscoach Shari Leibbrandt.

De eerste zege leek voor Oranje binnen handbereik, mede door een driepunter in de openingsfase. De formatie van skip Jaap van Dorp kwam daarna op een voorsprong van 4-2.

Duitsland knokte zich terug en startte met een gelijke stand van 5-5 het laatste end. Daarin tikte het Duitse team alle Nederlandse stenen een voor een weg om het laatste benodigde punt binnen te halen.

Eerder moest Nederland zijn meerdere erkennen in Italië (10-6), Noorwegen (8-7) en Zwitserland (9-3). Daardoor is Oranje hekkensluiter op het EK, waar tien landen aan deelnemen. Duitsland staat voorlopig derde.

Een plaats bij de eerste zeven in de eindstand is nodig voor directe kwalificatie voor het WK van 2019 in Canada. Nederland nam alleen in 1994, 2017 en dit jaar deel aan de mondiale eindronde. Op een EK is de zesde plek van 1982 het beste resultaat.

Maandagmiddag staat de volgende wedstrijd op het programma, tegen Rusland. Die ploeg won pas één duel in Tallinn en staat achtste.