Nouchka Fontijn en Jemyma Betrian hebben maandag de kwartfinales bereikt bij de WK boksen in New Delhi. Beide Nederlandse vrouwen overleefden de achtste finales overtuigend.

De 31-jarige Fontijn, die als eerste is geplaatst in de klasse tot 75 kilogram, rekende af met Myagmarjargal Munkhbat uit Mongolië.

Het was voor de Schiedamse haar eerste optreden op de WK, want in de openingsronde had ze een bye. In de kwartfinales treft ze dinsdag de Canadese Tammara Thibeault, die won van Chei Kenneally uit Nieuw-Zeeland.

Fontijn werd afgelopen zomer in Bulgarije Europees kampioen in haar klasse. Ruim twee jaar geleden pakte ze olympisch zilver bij de Spelen in Rio de Janeiro en een jaar daarvoor was er goud bij de Europese Spelen.

In 2017 werd ze uitgeroepen tot wereldboksster van het jaar. Ze kreeg de eervolle onderscheiding voor haar prestaties in de afgelopen jaren.

Ook Betrian overtuigend door

Iets later op maandag was er voor Betrian in de klasse tot 57 kilogram ook succes. De 27-jarige op Curaçao geboren boksster versloeg de Zuid-Koreaanse Aeji Im.

De scheidsrechter staakte het gevecht in de derde ronde na enkele rake klappen van Betrian, die debuteert op de WK. De Zuid-Koreaanse, die vorig jaar goud pakte op het WK voor junioren, wankelde op haar benen, waarop de scheidsrechter ingreep. In de tweede ronde was de Zuid-Koreaanse ook al bijna neergegaan.