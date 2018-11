Sophia Flörsch is maandag met succes geopereerd aan haar wervelkolom. De jonge Duitse coureur was zondag zwaar gecrasht bij een Formule 3-race in Macau.

Haar vader Alexander Flörsch meldt dat zijn dochter haar zevende nekwervel heeft gebroken. Omdat de artsen heel voorzichtig te werk moesten om geen zenuwen te raken, duurde de operatie enkele uren.

Volgens de vader is het ruggenmerg van de zeventienjarige coureur niet beschadigd. Ook is er geen sprake van verlammingsverschijnselen.

Autosportbond FIA kondigde eerder op maandag aan uitgebreid onderzoek te gaan doen naar de zware crash van het Duitse racetalent. "Na dit zeer ernstige incident gaat de FIA alles analyseren en met betrokkenen spreken om te zien wat er precies is gebeurd. Daarna trekken we conclusies", aldus Jean Todt, voorzitter van de FIA.

Flörsch vloog zondag op het smalle stratencircuit van Macau met een snelheid van zo'n 276 kilometer per uur uit de bocht. Haar bolide schoot over een hek en kwam achter de vangrails tegen een gebouw tot stilstand.

Bij het ernstige ongeval raakten ook de Japanse coureur Sho Tsuboi, twee fotografen en een steward gewond. Ook zij moesten naar het ziekenhuis, maar waren eveneens aanspreekbaar.

'Ze had een engel op haar schouder'

Volgens Frits van Amersfoort, de eigenaar van het raceteam, heeft Flörsch heel veel geluk gehad. "Het duurde erg lang voordat de wedstrijdleiding iets kon zeggen over de toestand van Sophia. Iedereen kan zich voorstellen dat zoiets vreselijk is", aldus de Nederlander tegen de BBC.

"Ik heb nog nooit zo'n crash meegemaakt. Ik heb veel ongelukken gezien in de sport, maar dit was een van de ergste ooit. Ze had geluk dat ze door de lucht vloog, want daardoor ontweek ze de vangrail. Ze had echt een engel op haar schouder."

Flörsch, die op 1 december achttien jaar wordt, debuteert dit jaar in de Formule 3. De jonge Duitse startte afgelopen zomer op Zandvoort voor de eerste keer namens Van Amersfoort Racing in deze klasse. Als eerste vrouw eindigde ze in de Formule 4 twee keer op het podium.