Gerwyn Price kon zondag zijn geluk niet op nadat hij de Grand Slam of Darts had gewonnen. Tijdens de finale tegen Gary Anderson (16-13) deden zich talrijke incidenten voor, maar de Welshman was zich van geen kwaad bewust.

Price probeerde na een ietwat tam begin Anderson uit zijn concentratie te halen door na een goede score of winst van een leg wat harder te juichen dan normaal en dat lukte hem met verve.

'The Iceman' zag Anderson steeds geïrriteerder worden. In de slotfase bij 14-13 gaf Anderson zelfs een duw nadat Price bij hem in de buurt een oerkreet had uitgeslagen.

"Ik gooide gewoon mijn pijlen in het bord en hij moest op mij wachten. Zo werkt het nou eenmaal. Het is pech voor hem dat hij dat niet fijn vindt", zei Price na afloop over dat opmerkelijke moment.

"Ik wist dat ik hem zou verslaan toen hij in de halve finales Van Gerwen klopte. Hij houdt er niet van om tegen mij te spelen. Hij klaagt veel, maar hij moet zich op zijn eigen spel concentreren."

'De volgende keer mogen ze me nog veel luider uitjoelen'

Price werd tijdens de prijsuitreiking massaal uitgefloten door de ongeveer tweeduizend toeschouwers in het WV Active Aldersley. Door met zijn vingers naar zijn oren te wijzen, maakte hij het pubiek duidelijk dat dit hem niet deerde.

"Het maakt mij niet uit dat sommige mensen hier tegen mij zijn. Soms zijn ze voor je, soms zijn ze tegen je", deed hij luchtig over de situatie.

"Ze zijn deze week geloof ik een stuk of drie keer tegen me geweest, maar daar ga ik alleen maar beter van spelen. De volgende keer mogen ze me nog veel en veel luider uitjoelen."

Price is door de zege op Anderson de eerste speler uit Wales die een groot televisietoernooi wint. Hij zal daardoor maandag op de nieuwe Order of Merit (de wereldranglijst in het darten) naar de zesde plaats stijgen.

"Ik vind het geweldig om op het podium tegenover de beste spelers van de wereld te staan. Ik stond vijf jaar geleden nog op een rugbyveld. Nu hou ik geld uit de zakken van de profs. Happy days."