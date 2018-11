De rentree van Kim Polling op de judomat komt steeds dichterbij. De viervoudig Europees kampioen in de categorie tot 70 kilogram herstelt goed van de operatie aan een hernia en hoopt begin februari mee te doen aan de prestigieuze Grand Slam in Parijs.

"Dat is een vrij strakke planning, maar daar richt ik me wel op", zegt Polling in gesprek met NUsport. "In december laat ik mijn lichaam nog een beetje wennen en in januari wil ik fit worden. Als dat allemaal goed gaat, moet het zeker kunnen om in februari mee te doen in Parijs."

Het is nu bijna drie maanden geleden dat de 27-jarige Polling zich liet opereren aan de hernia waar ze al tijdens de EK in april mee rondliep. Haar revalidatieperiode werd geschat op ongeveer vijf maanden, al was het lang de vraag of die voorspelling zou uitkomen. Veel vergelijkingsmateriaal had de in Italië woonachtige Groningse niet.

"In de afgelopen twaalf jaar is er vrijwel niemand in het judo geweest met een hernia", vertelt Polling. "Mijn medische team had wel een goed schema opgesteld, maar het was altijd afwachten hoe mijn lichaam zou reageren."

"De operatie is nu ruim tien weken geleden en ik sta er eigenlijk hartstikke goed voor. Elke keer als ik weer iets mag doen, krijg ik geen reactie. Hoogstens wat spierpijn. Ik verwacht nog wel een tegenslag, maar hopelijk valt het mee en kan ik snel weer wedstrijden judoën."

'Voelde heel oneerlijk dat ik niet op WK stond'

Eind september beleefde ze misschien wel de zwaarste week in haar maandenlange revalidatieperiode. Toen stonden de wereldkampioenschappen in Baku op het programma. Polling hoopte in Azerbeidzjan voor de tweede keer in haar loopbaan een WK-medaille te veroveren, maar zat in plaats daarvan geblesseerd thuis.

"Ik heb eigenlijk nog nooit zoiets verschrikkelijks meegemaakt", zegt de regerend Europees kampioen, die bij de WK 2013 in Rio de Janeiro brons pakte. "Ik heb elke dag van de WK gekeken en was natuurlijk heel blij met de behaalde medailles, maar het voelde allemaal heel oneerlijk dat ik er zelf niet stond. In die periode was ik niet de meest vrolijke persoon. Ik was ook blij toen het toernooi eenmaal voorbij was."

Het wachten lijkt in ieder geval niet heel lang meer te duren voor Polling, die begin deze maand weer haar judopak uit de kast haalde en zelfs al voorzichtig aan het trainen is. Bij de Grand Prix in Den Haag van afgelopen weekend was ze aandachtig toeschouwer, maar de tatami lonkt.

"Ik heb sinds mijn operatie geen pijn meer en ik hoop over vier weken alles weer te kunnen doen. Dan wordt ook duidelijker of de Grand Slam in Parijs (9-10 februari 2019, red.) écht een realistisch doel is", aldus Polling.