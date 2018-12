Michael van Gerwen baalt enorm van zichzelf na de uitschakeling in de halve finales van de Grand Slam of Darts in Wolverhampton. De Brabantse nummer één van de wereld verloor zondag met 16-12 van Gary Anderson.

"Ik gooide gewoon een klotewedstrijd. Laten we eerlijk zijn. Ik stond me gruwelijk aan mezelf te ergeren", liet Van Gerwen aan duidelijkheid niets te wensen over in gesprek met RTL7.

"Het is extra vervelend, omdat Anderson nou ook weer niet zó goed was. Hij was oké. Hij deed de juiste dingen op de juiste momenten. Daar kon ik niet op antwoorden. Ik miste te veel dubbels hier en daar. Dat mag ik mezelf kwalijk nemen."

Van Gerwen toonde aanvankelijk nog wel veerkracht door een 11-8-achterstand recht te trekken, maar daarna ging het opnieuw mis (vijf gemiste dubbels bij 11-12) en liet Anderson hem niet voor een tweede keer terugkomen.

"Als ik er wel 12-12 van had gemaakt, dan had ik het nog wel willen zien. Ik mag op dat moment gewoon niet missen en vooral niet tegen Gary", aldus de Vlijmenaar. "Het was gewoon niet goed genoeg. Scorend kan ik veel beter dan ik vandaag heb laten zien. Daar moet ik aan werken en zorgen dat het de volgende keer beter is."

'Alleen deze wedstrijd sta ik als een pudding te gooien'

Van Gerwen had zo vlak na de wedstrijd geen idee hoe hij dat kan veranderen, maar hij heeft in elk geval weinig tijd om erover na te denken, want volgende week staan alweer de Players Championship Finals op het programma.

"Het is moeilijk om daar nu meteen een conclusie over te trekken, maar in al die andere wedstrijden deze week stond ik wel fenomenaal te gooien. Alleen deze wedstrijd als een pudding. Het is gewoon kut. Punt uit."

Van Gerwen is in elk geval van plan om de wedstrijden van de Grand Slam of Darts terug te kijken en grondig te analyseren. "Wat deed ik goed en wat deed ik verkeerd? Op welke momenten mis ik de dubbels? Vanuit daar kan ik weer verder gaan werken, maar ik mag helemaal niet in deze positie komen en daar baal ik gewoon gruwelijk van."

Van Gerwen raakte door de nederlaag bovendien zijn titel kwijt. Hij had het voorlaatste toernooi voorafgaand aan het WK van volgende maand in het Alexandra Palace in Londen op zijn naam geschreven.