Gerwyn Price heeft zondag in Wolverhampton verrassend de Grand Slam of Darts gewonnen. De Welshman was in een nogal verhitte finale met 16-13 te sterk voor Gary Anderson.

Beide spelers kregen het tijdens de wedstrijd meerdere malen verbaal met elkaar aan de stok en weigerden na afloop ook elkaars hand te schudden.

Price leek één keer over de schreef te gaan toen hij in de slotfase vol in het gezicht van Anderson juichte, waarna hij werd weggeduwd door de Schot.

Het is nog onduidelijk wat er precies op het podium werd gezegd en door wie, maar de Professional Darts Corporation (PDC) zal naar verwachting een onderzoek instellen naar de gebeurtenissen.

De ongeveer tweeduizend toeschouwers in het WV Active Aldersley kozen overduidelijk de kant van Anderson en floten Price bij de prijsuitreiking massaal uit.

Price leek aanvankelijk aan kortste eind te trekken

Price leek aanvankelijk nog aan het kortste eind te trekken tegen Anderson, omdat hij halverwege nog op een schier onoverbrugbare 12-9-achterstand stond.

'The Iceman' vocht zich echter knap terug en nadat hij Anderson mentaal had geknakt, maakte hij het bij 15-13 met zijn eerste matchdart gedecideerd af.

Price schreef met de zege op Anderson geschiedenis voor zijn land. Hij is namelijk de eerste speler uit Wales die een groot televisietoernooi wint.

Anderson verzuimde door de nederlaag de Grand Slam of Darts aan zijn palmares toe te voegen. Hij stond ook in 2011 al eens in de finale, maar ging destijds kansloos met 16-4 onderuit tegen Phil Taylor.

Anderson verantwoordelijk voor uitschakeling Van Gerwen

Anderson was eerder op zondag nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Michael van Gerwen. Hij rekende in een zenuwslopende halve finale met 16-12 af met de Brabantse titelverdediger en nummer één van de wereld.

Van Gerwen begon nog wel sterk aan de wedstrijd. Hij brak Anderson in de derde leg en liep vervolgens uit naar een 3-1-voorsprong.

'Mighty Mike' leek die marge lange tijd eenvoudig vast te houden, maar hij miste bij 4-3 opeens drie pijlen op de dubbel, waardoor Anderson de stand weer gelijk kon trekken: 4-4.

Van Gerwen was daardoor even van slag en had moeite om het scorend vermogen van Anderson bij te benen, wat resulteerde in een nieuwe break bij 7-8 en een 7-10-achterstand.

Van Gerwen noteert voor zijn doen laag gemiddelde

Van Gerwen toonde veerkracht en kwam mede dankzij een 124-finish terug tot 11-11, maar in het restant lieten de dubbels hem wederom in de steek en profiteerde Anderson ditmaal wel optimaal.

Van Gerwen noteerde een voor zijn doen laag gemiddelde van 99,05 en een dubbelpercentage van 40 en moest het daarmee op beide facetten afleggen tegen Anderson (102,97 en 48,48).

Aan de Grand Slam of Darts deden de winnaars van de televisietoernooien van de PDC en BDO mee en ook de verliezend finalisten van de majors en de winnaars van de Euro Tour-toernooien van de PDC ontvingen een ticket.

De twee andere Nederlanders die meededen in het WV Active Aldersley, Raymond van Barneveld (groepsfase) en Wesley Harms (tweede ronde) werden al in een voortijdig stadium uitgeschakeld.