Henk Grol is terneergeslagen na zijn verrassend vroege uitschakeling op de Grand Prix judo in Den Haag. De geboren Veendammer ging zondag in de eerste ronde van de zwaarste gewichtsklasse onderuit tegen Alexander Mikhaylin.

De 33-jarige Grol kwam aanvankelijk niet in grote problemen tegen de liefst zes jaar oudere Rus, maar dolf het onderspit nadat hij van de scheidsrechter zijn derde straf had gekregen voor te agressief druk zetten.

"Van die straffen begrijp ik helemaal niks, maar ik ben niet iemand die de scheidsrechter de schuld geeft. Ik legde de wedstrijd zelf in zijn handen en dat had ik misschien niet moeten doen", zei een teleurgestelde Grol na afloop op sportcampus Zuiderpark.

"Mijn familie en sponsoren zijn hier, dus dan is het extra pijnlijk als je snel verliest. Ik schaam me kapot. Ik voelde me echt prima vandaag en had er echt veel meer van verwacht."

'Mikhaylin is vergane glorie'

Grol had al op een pittige wedstrijd gerekend tegen de ervaren Mikhaylin, ook al zit de meervoudig wereld- en Europees kampioen met zijn 39 jaar in de herfst van zijn carrière.

"Af en toe tref je mensen op de mat die je niet goed liggen en hij is daar een van", zei Grol over zijn Russische opponent, die op de Olympische Spelen van 2012 zilver veroverde in de zwaarste gewichtsklasse.

"Vroeger was Mikhaylin echt heel goed, maar daar is hij nog maar een schim van. Hij heeft de hele wedstrijd eigenlijk helemaal niks gedaan, behalve afhouden. Hij is vergane glorie en daarom is het ook een onnodige nederlaag. Ik ben fysiek veel fitter."

'Deze nederlaag is onbevredigend'

Door zijn bronzen plak bij de Grand Slam van Abu Dhabi vorige maand deed Grol weer wat vertrouwen op, maar dat goede gevoel is door zijn verlies voor eigen publiek in Den Haag even weg. Hij had in de Hofstad belangrijke kwalificatiepunten kunnen pakken voor de Olympische Spelen van 2020.

"In Abu Dhabi werd ik overgenomen en gegooid. Dat kan gebeuren in het judo, maar op deze manier een wedstrijd verliezen is heel onbevredigend. Ik baal hier enorm van", aldus Grol.

Zwaargewicht Roy Meyer veroverde brons in Den Haag door de Italiaan Vincenzo D'Arco op straffen te verslaan. Ook Jur Spijkers mocht op voor een bronzen plak, maar hij verloor de troostfinale van de Pool Maciej Sarnacki.