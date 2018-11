Judoka’s Michael Korrel, Roy Meyer, Ilona Lucassen en Jesper Smink hebben zondag bij de Grand Prix in Den Haag brons veroverd.

Korrel was in de categorie tot 100 kilogram op straffen te sterk voor de Hongaar Miklos Cirjenics. De Brabander evenaarde daarmee zijn prestatie van vorig jaar in Den Haag, toen hij eveneens met brons naar huis ging.

In de zwaarste gewichtsklasse verzekerde de 27-jarige Meyer zich van eremetaal door eenvoudig af te rekenen met Vincenzo D'Arco. De Italiaan toonde weinig aanvallende intenties en dolf dan ook op straffen het onderspit tegen de Bredanaar.

Jur Spijkers mocht eveneens voor eigen publiek op voor het brons in de klasse tot 100+ kilogram, maar hij verloor op ippon van de Pool Maciej Sarnacki en moest genoegen nemen met de vijfde plek.

Henk Grol was al verrassend in de eerste ronde uitgeschakeld op sportcampus Zuiderpark. De 33-jarige Veendammer moest op straffen zijn meerdere erkennen in de zes jaar oudere Rus Alexander Mikhaylin, meervoudig wereldkampioen en winnaar van olympisch zilver in 2012.

Lucassen verrast Verkerk in troostfinale

Lucassen zorgde voor een verrassing in de troostfinale van de categorie tot 78 kilogram door Marhinde Verkerk te verslaan. De talentvolle judoka gooide de 32-jarige Rotterdamse al vroeg in de wedstrijd op haar rug.

Voor Lucassen is het pas de eerste Grand Prix-medaille uit haar loopbaan. Verkerk, die in september bij de WK in het Azerbeidzjaanse Baku nog brons pakte, verloor vorig jaar de finale in Den Haag van de dit jaar afwezige Guusje Steenhuis.

Smink was in de troostfinale van de categorie tot 90 kilogram een maatje te groot voor de Belg Joachim Bottieau. Voor de twintigjarige judoka is het de derde keer in zijn loopbaan dat hij een bronzen medaille pakt op een Grand Prix. Vorig jaar eindigde hij eveneens als derde in Den Haag.

Door de podiumplekken van Korrel, Meyer, Lucassen en Smink eindigt Nederland de Grand Prix in Den Haag met zes medailles. Zaterdag veroverde Sanne van Dijke zilver in de categorie tot 70 kilogram en Frank de Wit eindigde in de categorie tot 81 kilogram eveneens als tweede.