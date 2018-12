Michael van Gerwen ziet zichzelf als favoriet in de kraker van zondagmiddag tegen Gary Anderson in de halve finales van de Grand Slam of Darts. De Brabantse nummer één van de wereld vindt dat hij dit toernooi heeft laten zien dat hij tot meer in staat is dan de Schot.

"Gary heeft natuurlijk ook al een paar mooie wedstrijden gegooid, maar zijn tegenstanders waren ook van een iets ander niveau", zei Van Gerwen zaterdagavond na zijn met 16-12 gewonnen halve finale tegen Jonny Clayton in Wolverhampton in gesprek met NUsport.

Anderson eindigde bovenaan in een groep met Michael Unterbuchner, Ian White en Steve Hine en was in de knock-outfase te sterk voor Wesley Harms (10-2 in de achtste finales) en Unterbuchner (16-6 in de kwartfinales).

Van Gerwen werd tweede in een groep met Clayton, Gary Robson en Joe Murman. Hij rekende in de knock-outfase af met Michael Smith (10-8 in de achtste finales) en dus met Clayton.

"Ik heb al meer onder druk moeten spelen dan Gary. Ik hoop dat ik daar mijn voordeel uit kan halen. Maar weet je, het is tussen ons altijd een wedstrijd op zich. De vorm van de dag zal normaal gesproken bepalend zijn", aldus de Vlijmenaar.

"Het is wel zonde voor de toeschouwers dat wij al in de halve finales tegenover elkaar staan. Ik denk dat voor het merendeel dit de droomfinale was geweest, want wij zijn in mijn ogen op dit moment de twee beste spelers van de wereld."

'Ik win vaak op de belangrijke momenten'

Van Gerwen hoeft zich op basis van het verleden weinig zorgen te maken. Hij won van de voorgaande 54 ontmoetingen met Anderson er liefst 35, verloor er 17 en speelde er 2 gelijk.

"Ik heb een heel goed record tegen hem. Ik win vaak op de belangrijke momenten. Ik hoop dat dit dan ook in zijn achterhoofd zit. Daar gok ik wel op. Ik weet in elk geval wat ik moet doen", vertelt hij.

"Ik heb een hoger toernooigemiddelde dan hij. En mijn scorend vermogen en het finishen zijn over het algemeen ook beter. Ik heb er dus alle vertrouwen in dat het goed komt. We gaan het zien. Ik voel me heel goed."

Mocht Van Gerwen winnen van Anderson, dan neemt hij het zondagavond in de finale op tegen de winnaar van de eerste halve finale tussen de Oostenrijker Mensur Suljovic en de Welshman Gerwyn Price.

Van Gerwen schreef de Grand Slam of Darts de afgelopen drie jaar op zijn naam door in de finale achtereenvolgens Phil Taylor (16-13), James Wade (16-8) en Peter Wright (16-12) te verslaan.