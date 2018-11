Formule 3-coureur Sophia Flörsch heeft zondag een zware crash overleefd bij de Grand Prix van Macau. De zeventienjarige Duitse vloog op het smalle stratencircuit op hoge snelheid door de hekken.

De coureur van het Nederlandse team Van Amersfoort Racing werd gelanceerd en kwam voor de Lisboa-bocht in aanraking met de Japanner Sho Tsuboi. Vervolgens crashte Flörsch met haar auto tegen een hok voor fotografen. Uit gegevens van het circuit bleek dat ze met een snelheid van 276,2 kilometer door de lucht vloog.

Flörsch werd na de crash bij bewustzijn overgebracht naar een ziekenhuis. Ze was direct aanspreekbaar.

Volgens de hoofdarts van de medische kliniek in Macao heeft Flörsch een breuk in de wervelkolom opgelopen. Haar vader zei tegen het Duitse persbureau DPA dat zijn dochter geen verlammingsverschijnselen heeft en al haar ledematen kan bewegen.

"Ik wil graag iedereen laten weten dat het goed met me gaat, maar ik zal morgen wel een operatie ondergaan", schrijft Flörsch in een eerste reactie op Twitter. "Dank aan de raceorganisatie en de teams van Mercedes en HWA, die goed voor me zorgen."

Ook Tsuboi ligt inmiddels in een ziekenhuis. Hij heeft last van rugklachten.

Twee fotografen en marshal raakten ook gewond

Twee fotografen en een marshal die langs de kant stonden liepen diverse verwondingen op. Ze zijn ook overgebracht naar het ziekenhuis.

De race werd na de crash ruim een uur stilgelegd.​

Flörsch, die op 1 december achttien jaar wordt, debuteert dit jaar in de Formule 3. De jonge Duitse startte afgelopen zomer op Zandvoort voor de eerste keer namens Van Amersfoort Racing in deze klasse. Als eerste vrouw eindigde ze in de Formule 4 twee keer op het podium.