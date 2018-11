Michael van Gerwen heeft zich zaterdag geplaatst voor de halve finales van de Grand Slam of Darts in Wolverhampton. De Brabantse nummer één van de wereld won in de kwartfinales moeizaam met 16-12 van Jonny Clayton.

Van Gerwen had zijn handen vol aan Clayton. Hij slaagde er aanvankelijk niet in om afstand te nemen van de Welshman, omdat hij veel dubbels miste en vier keer werd gebroken.

'Mighty Mike' leek na een sterke fase in het derde blok van vijf legs een beslissend gat te slaan, maar een 8-5-voorsprong verspeelde hij opmerkelijk genoeg ook weer razendsnel.

Van Gerwen raakte echter niet in paniek en bleef een gemiddelde van ruim boven de 100 punten per drie pijlen gooien, terwijl Clayton dat niet kon bolwerken. Het was daardoor wachten op de genadeklap.

Die deelde Van Gerwen bij 12-11 uit door Clayton voor de vijfde keer in de wedstrijd te breken en daarna uit te lopen naar 15-11. Hij kon het zich vervolgens zelfs veroorloven liefst acht matchdarts te laten liggen.

De Vlijmenaar nam met de zege revanche voor de verrassende nederlaag die hij vorige week zondag in de groepsfase leed tegen Clayton. Hij ging toen ondanks een gemiddelde van 107,92 nipt met 5-4 onderuit.

Van Gerwen tegen Anderson in halve finales

Van Gerwen neemt het zondagmiddag voor een plek in de finale op tegen Gary Anderson. De Schot was eerder op de avond kinderlijk eenvoudig met 16-6 te sterk voor Michael Unterbuchner, de laatst overgebleven BDO'er.

Anderson werd in de openingsleg weliswaar gebroken en kwam vervolgens op een 2-0-achterstand, maar daarna pakte hij liefst zeven legs op rij en vergrootte vervolgens de toch al comfortabele marge.

Mensur Suljovic en Gerwyn Price strijden zondagmiddag ook om een plek in de finale. De Oostenrijker en de Welshman wonnen vrijdag in de kwartfinales van respectievelijk Dimitri Van den Bergh (16-9) en Simon Whitlock (16-15).

Van Gerwen schreef de Grand Slam of Darts de afgelopen drie jaar op zijn naam door in de finale achtereenvolgens Phil Taylor (16-13), James Wade (16-8) en Peter Wright (16-12) te verslaan.

Aan de Grand Slam of Darts doen de winnaars van de televisietoernooien van de PDC en BDO mee en ook de verliezend finalisten van de majors en de winnaars van de Euro Tour-toernooien van de PDC hebben een startbewijs ontvangen.