Roger Federer neemt de ballenjongen niets kwalijk na de commotie zaterdag tijdens zijn verloren halve finale (7-5 en 7-6 (5)) op de ATP Finals tegen Alexander Zverev. Bij 4-3 in de tiebreak in het voordeel van de Zwitser liet de jongen een bal vallen.

De regel is dat een punt gestopt wordt als een ballenjongen een bal laat vallen en dus stopte Zverev, tot ontsteltenis van de Federer-fans op de tribune in de O2 Arena. De jonge Duitser nam daarma de leiding in de tiebreak en won.

Bij het interview na afloop op de baan werd de 21-jarige Zverev uitgefloten, omdat hij tijdens het punt gestopt was. De zichtbaar aangeslagen jongeling bood daarop zijn excuses aan, maar interviewer Annabel Croft zei dat het publiek "respect moest tonen" voor Zverev. Ze benadrukte dat de nummer vijf van de wereld volgens de regels gehandeld had. Federer sloot zich daarbij aan.

"Alexander zei sorry tegen me, maar dat hoeft hij niet te doen. Hij heeft niets fout gedaan en ik twijfel niet aan zijn sportiviteit ", zei de twintigvoudig Grand Slam-winnaar na afloop op een persconferentie. "Ik vind zelfs dat het een moedige zet van hem was om de rally te stoppen omdat de scheidsrechter ook had kunnen zeggen: 'Sorry, vriend, je zit in de rally.'"

Federer verweet ook de ballenjongen niets. "Het kan gebeuren dat je een bal laat vallen. Geen probleem. Ik hoop niet dat hij een slapeloze nacht tegemoet gaat, want het is geen grote zaak. Ik ben niet boos."

'Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen'

Door de nederlaag van Federer tegen Zverev is het seizoen van de nummer drie van de wereldranglijst voorbij. De routinier, die op 99 ATP-titels staat, had in Londen graag zijn honderdste toernooizege geboekt, maar dat kan dus pas in 2019.

"Ik kijk nu al uit naar het nieuwe seizoen", vertelde Federer, die in 2018 één Grand Slam-toernooi (Australian Open) won. "En al met al ben ik tevreden over het afgelopen jaar."

Zverev speelt zondag voor het eerst in zijn loopbaan de finale van de ATP Finals. Tegenstander wordt Novak Djokovic of Kevin Anderson, die om 21.00 uur aan hun halve finale beginnen.