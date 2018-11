Judoka Sanne van Dijke heeft zaterdag bij de Grand Prix in Den Haag zilver veroverd in de klasse tot 70 kilogram. Bij de mannen eindigde Frank de Wit in de categorie tot 81 kilogram eveneens als tweede.

Van Dijke moest in de eindstrijd in actie komen tegen de Britse Sally Conway, maar ze trok zich vanwege een blessure terug. In haar halve finale overstrekte Van Dijke tegen de Zweedse Anna Bernholm haar arm.

De 23-jarige Van Dijke greep vorig jaar in Warschau de Europese titel. Dit jaar kwam ze in Tel Aviv niet verder dan de zevende plaats. De Brabantse won eerder dit jaar de Grand Prix in het Chinese Hohhot.

In de categorie tot 63 kilogram moest Juul Franssen zich tevredenstellen met de zevende plaats. De Limburgse haalde de herkansingen, maar werd daarin direct uitgeschakeld.

De Wit verliest finale op ippon

Bij de mannen moest De Wit in de finale zijn meerdere erkennen in Ivaylo Ivanov uit Bulgarije. De 22-jarige Heemskerker verloor op ippon.

Door de nederlaag blijft De Wit zonder gouden medaille op een Grand Prix-toernooi. Hij won wel twee keer een Grand Slam-toernooi. Vorig jaar was De Wit zowel in Abu Dhabi als bij het sterkbezette toernooi in Parijs de sterkste.

In dezelfde klasse greep Jim Heijman naast het brons. Nadat hij in de halve finales kansloos was tegen Ivanov, moest hij in de strijd om de derde plek ook buigen voor de Italiaan Antonio Esposito.