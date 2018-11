Alexander Zverev heeft zaterdag voor het eerst in zijn loopbaan de finale van de ATP Finals gehaald. De 21-jarige Duitser was in Londen in twee sets te sterk voor Roger Federer: 7-5 en 7-6 (5). In de eindstrijd neemt Zverev het op tegen Novak Djokovic.

Zverev, die sterk speelde, had een uur en 35 minuten nodig om de zestien jaar oudere Federer te verslaan. De Zwitser haalde liefst tien keer eerder wel de finale van de ATP Finals en won het toernooi zes keer.

In totaal staat Federer op 99 toernooizeges en door zijn nederlaag tegen Zverev kan hij in 2019 pas zijn honderdste titel pakken. Vorig jaar was de halve finale ook al het eindstation voor Federer, die toen verloor van David Goffin. Zverev verloor destijds al in de groepsfase.

Zverev maakt indruk met service

Zverev maakte tegen Federer indruk met zijn service. De mondiale nummer vijf gaf in de eerste set geen breakpoint weg en op het enige breakpoint op de service van de twintigvoudig Grand Slam-winnaar sloeg hij meteen toe (7-5).

In het tweede bedrijf werd zowel Federer als Zverev een keer gebroken, waardoor ee tiebreak de beslissing moest brengen. In die tiebreak kreeg Zverev op 6-4 zijn eerste matchpoint. Die werkte Federer nog weg, maar op het tweede matchpoint sloeg Zverev wel toe waardoor hij zondag in de finale staat.

Overigens ontstond er commotie in de tiebreak omdat Zverev het punt stopte toen een ballenjongen een bal uit zijn handen liet vallen. Hij werd daarvoor tijdens het interview na partij op de baan uitgefloten. De zichtbaar aangeslagen Zverev maakte zijn excuses en kreeg alsnog een luid applaus.

Djokovic gunt Anderson vier games

In de andere halve finale had Djokovic weinig problemen met Kevin Anderson. De veertienvoudig Grand Slam-winnaar gunde de 32-jarige Zuid-Afrikaan vier games: 6-2 en 6-2. De partij duurde een uur en zeventien minuten.

Voor Djokovic wordt het zijn zevende finale bij de ATP Finals. In 2008 en van 2012 tot en met 2015 schreef hij het prestigieuze eindejaarstoernooi op zijn naam. Twee jaar geleden verloor de Serviër de finale van Andy Murray.

De 31-jarige Djokovic gaf in de hele partij geen enkel breakpoint weg en nam al in de openingsgame een break voorsprong. In de zevende game brak hij Anderson opnieuw, waarna hij de set probleemloos uitserveerde.

Anderson, die slechts vier aces sloeg en maar liefst 33 onnodige fouten maakte, leverde ook in het tweede bedrijf direct zijn opslag in. Djokovic liep vervolgens uit naar 5-1, gunde zijn opponent nog één game en maakte het karwei af op zijn eerste matchpoint.