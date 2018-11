De Nederlandse hockeysters zijn de 22e en laatste editie van de Champions Trophy zaterdag begonnen met een verrassend moeizame zege op Japan. Oranje won met 3-1 in het Chinese Changzhou.

De regerend Europees- en wereldkampioen maakte het verschil pas in het vierde kwart. Debutante Marijn Veen (twee keer) en Maria Verschoor scoorden voor de ploeg van bondscoach Alyson Annan.

In het derde kwart liet Shihori Oikawa de Nederlandse ploeg schrikken door een strafcorner te benutten en de Japanners verrassend op voorsprong te zetten. Oranje maakte voor het begin van het laatste kwart nog gelijk via Veen. Door een doelpunt van Verschoor en de tweede van de debutante trok Nederland uiteindelijk ook nog aan het langste eind (3-1).

Oranje had een paar maanden geleden nog twee keer met overtuigendere cijfers gewonnen van de Japanners, die veertiende op de wereldranglijst staan. Bij een vierlandentoernooi in juni werd het 4-1 en liefst 8-2 in Breda.

Zondag speelt zesvoudig kampioen Oranje tegen de winnaar van de laatste drie edities van de Champions Trophy, Argentinië. Daarna volgen ook nog wedstrijden tegen Australië, olympisch kampioen Groot-Brittannië en gastland China.

De beste twee landen uit de groep spelen volgende week zondag de finale in Changzhou. De laatste titel van Nederland dateert van 2011, toen in de eindstrijd Argentinië werd verslagen in Amstelveen.

Oranje met flink gewijzigde selectie in China

Nederland is niet op volle sterkte afgereisd naar China. In vergelijking met de selectie die afgelopen zomer voor de elfde keer wereldkampioen werd, ontbreken aanvoerder Carlien Dirkse van den Heuvel, Kelly Jonker, Ireen van den Assem, Frédérique Matla, Sanne Koolen en Malou Pheninckx.

Datzelfde geldt voor de geblesseerde Lidewij Welten en Marloes Keetels en de vorige maand gestopte Kitty van Male.

"Bij het samenstellen van deze toernooiselectie hebben we rekening gehouden met een aantal facetten om optimaal voorbereid te zijn op de FIH Pro League die volgend jaar van start gaat", verklaarde bondscoach Annan haar selectie.

FIH Pro League vervangt Champions Trophy

De 22e editie van de Champions Trophy is ook direct de laatste. Het landentoernooi wordt volgend jaar vervangen door de Pro League, waaraan bij zowel de vrouwen als mannen negen landen meedoen.

Alle deelnemende landen spelen in de eerste helft van 2019 zestien wedstrijden; acht uit en acht thuis. De beste vier strijden volgend jaar juni in de 'Grand Final' om de eindzege.