Het Nederlandse curlingteam is zaterdag in mineur begonnen aan het EK in Estland. Oranje ging in de openingswedstrijd met 10-6 onderuit tegen Italië.

In het vierde end deelden de Italianen een klap uit door vier punten te maken en die tegenslag kwamen de Nederlandse curlers in Tallinn niet meer te boven.

Een mooie score van drie punten in het zevende end mocht niet meer baten. De mannen van bondscoach Shari Leibbrandt treden zaterdagavond aan tegen Noorwegen, dat in het eerste duel met 8-7 verloor van Schotland.

Het Nederlandse team onder leiding van skip Jaap van Dorp streeft bij het EK in Tallinn naar kwalificatie voor het WK van 2019, dat eind maart plaatsvindt in Canada. Daarvoor moet de ploeg bij de eerste zeven eindigen.

Eerder dit jaar werden de curlers tiende bij het WK in de Verenigde Staten, één plek beter dan een jaar eerder in Canada. De beste prestatie op een EK ooit was de zesde plaats in 1982.