Kenley Jansen moet eind deze maand een hartoperatie ondergaan. De op Curaçao geboren pitcher van de Los Angeles Dodgers heeft last van hartritmestoornissen.

Na de ingreep op 26 november hoopt de speler van het Nederlands team van de klachten verlost te zijn. Jansen zal naar verwachting in het nieuwe jaar tijdig hersteld zijn om aan de voorbereiding op het nieuwe Major League Baseball-seizoen te beginnen.

"Als ze niets vinden en alles in orde is, dan ben ik na twee weken alweer helemaal hersteld", zegt de 31-jarige Jansen op de website van de Dodgers. "Maar als ze wel iets afwijkends aantreffen, dan ben ik er zo'n twee maanden uit. Maar ik zal me wel gewoon kunnen voorbereiden."

De hartritmestoornissen werden in 2011 al vastgesteld bij Jansen. Als gevolg daarvan was hij al enkele keren een tijdje uit de roulatie en ging hij in 2012 ook al onder het mes. Afgelopen zomer werd de pitcher voor een wedstrijd tegen Colorado Rockies naar het ziekenhuis afgevoerd, maar twee weken later maakte hij alweer zijn rentree.

Curaçaoënaar een van bestbetaalde relievers in MLB

Jansen verloor eind vorige maand met de Dodgers in de World Series, de finale van het MLB-seizoen, van de Boston Red Sox van Xander Bogaerts. Vorig seizoen verloor de ploeg uit Los Angeles de strijd tussen de winnaar van de National League en de American League ook al, toen van de Houston Astros.

Met een salaris van 16 miljoen dollar (zo'n 14 miljoen euro) per jaar is Jansen een van de bestbetaalde relievers, de tweede werper, in de MLB. Hij mocht drie keer meedoen aan de All-Star Game van de Noord-Amerikaanse honkbalcompetitie; in 2016, 2017 en 2018.

De geboren Curaçaoënaar kwam in maart 2017 op de World Baseball Classic voor het laatst uit voor het Nederlands team. In 2010 maakte hij zijn debuut voor de LA Dodgers.