Motorcoureur Romano Fenati keert volgend seizoen toch terug in de motorsport. De 22-jarige Italiaan kwam in september in opspraak doordat hij op volle snelheid in de voorrem van een concurrent kneep. Hij krijgt nu een kans bij het Moto3-team van Marinelli Snipers, dat hem eerder dit jaar nog ontsloeg.

Fenati duwde tijdens de Moto2-race van San Marino de remhendel van Stefano Manzi in. Hij deed dat op een recht stuk bij een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur.

De roekeloze actie leidde tot woedende reacties in de motorsport. De internationale federatie FIM schorste de Italiaan tot februari 2019, Marinelli Snipers ontsloeg hem per direct en team MV Agusta verscheurde zijn contract voor 2019.

Fenati zei na het incident dat zijn loopbaan in de motorsport erop zat, maar hij krijgt nu toch een nieuwe kans van Marinelli Snipers, dat volgend jaar verdergaat onder de naam Team O.

'Hij wil vanaf nul beginnen'

"Hij wil graag vanaf nul beginnen", aldus technisch directeur Mirko Cecchini van Marinelli Snipers. "Het is een nieuw leven voor hem. Hij heeft een fout gemaakt, een grote fout, maar de media hebben het groter gemaakt dan hij verdiende. We hopen met hem een nieuw hoofdstuk te starten."

Fenati kwam eerder zes seizoenen uit in de Moto3. Vorig jaar werd hij tweede in die klasse, waarna hij debuteerde in de Moto2.