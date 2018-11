Wesley Harms baalde er donderdag van dat hij in zijn kansloos verloren tweederondepartij tegen Gary Anderson (10-2) op de Grand Slam of Darts niet in zijn spel kwam. Volgens hem lag dat mede aan het feit dat hij vreemde geuren rook op het podium.

"Er gebeurden wat geurrijke dingetjes. Ik wist niet dat het er bij de PDC ook zo aan toe gaat. Dat is gewoon heel vervelend", zei Harms na afloop in de mixed zone van het WV Active Aldersley in Wolverhampton.

"Maar goed, ik heb zelf gewoon superslecht gegooid. Ik maakte geen aanspraak op de zege. Hij liet me in de eerste sessie in leven, waardoor ik nog een beetje bij kon blijven, maar daarna was het over."

Harms had geen idee wie er verantwoordelijk was voor de ietwat ongemakkelijke situatie op het podium, maar Anderson ontkende in elk geval in alle toonaarden.

"Ik zweer op het leven van mijn kinderen dat ik geen scheet heb gelaten. Ik dacht juist dat Harms het had gedaan, maar dat was dus niet zo?", vroeg de Schot zich hardop af.

"Ik was het zeker niet. Als ik dit soort scheten laat, dan schijt ik in mijn broek. Dan steek ik mijn hand op en dan ga ik het podium af."

'Het was voor mij een supertoernooi'

Voor Harms kwam er door de nederlaag tegen Anderson een einde aan een voor hem succesvol toernooi. Hij overleefde als nummer vier van de BDO-ranking knap de groepsfase door zeges op Mark Webster (42e op PDC-ranking) en Keegan Brown (41e op PDC-ranking).

"Het was voor mij gewoon een supertoernooi. Ik denk dat niet veel mensen hadden verwacht dat ik bij de laatste zestien terecht zou komen. Dat heb ik toch maar mooi even voor elkaar gekregen", vertelde hij.

"Dat de wedstrijd tussen mij en Anderson het verschil aangeeft tussen de PDC en BDO vind ik persoonlijk onzin. Ik had gewoon absoluut mijn dag niet. Dat kan gebeuren. Nu eerst maar die geur uit mijn neus krijgen. Dat zal nog wel twee nachten duren."

De Grand Slam of Darts is het enige door de PDC georganiseerde toernooi waaraan spelers van de BDO mogen doen. Naast Harms kregen ook Gary Robson, Adam Smith-Neale, Jim Williams, Glen Durrant, Scott Mitchell en Mark McGeeney dit jaar een uitnodiging.

Michael van Gerwen schreef de Grand Slam of Darts de afgelopen drie jaar op zijn naam door in de finale achtereenvolgens Phil Taylor (16-13), Wade (16-8) en Peter Wright (16-12) te verslaan.