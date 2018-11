In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar die te volgen zijn.

Nations League met Nederland-Frankrijk als blikvanger

In de Nations League staan dit weekend een hoop fraaie affiches op het programma, met Nederland-Frankrijk vrijdagavond als blikvanger. De eerste ontmoeting in Parijs eindigde in september in een 2-1-overwinning voor de Fransen. Bij een zege van Oranje is de ploeg van bondscoach Ronald Koeman zeker van handhaving in de A-divisie. Met Italië-Portugal en Engeland-Kroatië worden nog twee krakers gespeeld.

Wanneer? De wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk begint vrijdag om 20.45 uur in De Kuip. Italië-Portugal wordt zaterdag afgewerkt (aftrap 20.45 uur) en het duel van Engeland met Kroatië begint zondag om 15.00 uur.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en te zien bij de NOS. Om de Nations League écht op de voet te volgen:

Eerste wereldbeker schaatsen van start

Het schaatsseizoen gaat dit weekend officieel van start met de wereldbeker in het Japanse Obihiro. Vrijdag pakte Nederland al twee keer zilver op de ploegachtervolging (mannen en vrouwen) en werd de eerste 500 meter afgewerkt. Zaterdag staan de tweede 500 meter, de 1.500 meter en de massastart op het programma. Het toernooi wordt zondag afgesloten met de 1.000 meter, de 3.000 meter (vrouwen), de 5.000 meter (mannen) en de teamsprint.

Wanneer? De wedstrijden op zaterdag worden tussen 7.30 en 10.15 uur (Nederlandse tijd) afgewerkt. De wedstrijden op zondag staan tussen 6.30 uur en 10.14 uur op het programma.

Hoe te volgen? De wedstrijden worden live uitgezonden via NOS.nl. Om de World Cup in Obihiro écht op de voet te volgen:

Grand Prix judo in Den Haag

De internationale top in het judo komt dit weekend in actie bij de Grand Prix in Den Haag. Het is de tweede editie van het prestigieuze toernooi, waar kwalificatiepunten voor de Olympische Spelen te verdienen zijn. De lichtgewichten zijn vrijdag al in actie gekomen, de middengewichten laten zich zaterdag op de tatami zien en zondag is het de beurt aan de zwaargewichten.

Wanneer? De wedstrijden beginnen zaterdag om 10.00 uur en zondag om 11.00 uur. Het finaleblok vangt om 17.00 uur aan.

Hoe te volgen? Om de Grand Prix judo in Den Haag écht op de voet te volgen:

Tennissers strijden om titel bij ATP Finals

De acht beste tennissers van het seizoen strijden in Londen om de titel bij de ATP Finals. Vrijdag staan de laatste groepswedstrijden op het programma bij het prestigieuze eindejaarstoernooi. Novak Djokovic, Roger Federer en Kevin Anderson zijn al zeker van een plek in de halve finales. Alexander Zverev, Marin Cilic en John Isner strijden om het laatste ticket.

Wanneer? De laatste twee partijen in de groepsfase gaan vrijdag om 15.15 uur van start. Zaterdag worden vanaf 15.00 uur de halve finales afgewerkt. De eindstrijd begint zondag om 19.00 uur.

Hoe te volgen? De wedstrijden live uitgezonden op FOX Sports. Om de ATP Finals in Londen écht op de voet te volgen: