Michael van Gerwen vindt niet dat hij met zijn sterke optreden van donderdag in de tweede ronde van de Grand Slam of Darts tegen Michael Smith (10-8-zege) de monden heeft gesnoerd van de mensen die de laatste tijd aan zijn dominantie twijfelen.

"Ik denk dat ik niemand de mond hoef te snoeren. Dat heb ik in het verleden genoeg gedaan. Iedereen weet inmiddels wel wat ik kan. Dat heb ik vandaag ook weer laten zien", zei de Brabantse nummer één van de wereld in Wolverhampton in gesprek met NUsport.

"Ik weet niet of ik nu op mijn best ben. Ik voel dat er nog meer energie in mijn lichaam zit. Maar ik sta in elk geval heel goed te gooien. Een gemiddelde noteren van 108 doe je niet elke week. Ja, ik misschien wel, haha. Nee, het voelt heel goed om zo te winnen."

Van Gerwen kende tegen Smith nog wel een enigszins stroeve start doordat hij gelijk in de openingsleg werd gebroken en vervolgens op een 1-3-achterstand kwam te staan, maar hij bracht de stand daarna al snel weer in evenwicht en plaatste in de slotfase de beslissende break.

"Ik heb me geen moment zorgen gemaakt over een slechte afloop. Ook niet bij 1-3. Ik maakte er gelukkig nog voor de tweede pauze 5-5 van en toen dacht ik: als ik nu mijn eigen spel blijf spelen, dan komt het goed. Wat ik dacht is ook gebeurd", vertelde hij.

"Natuurlijk zijn er nog wel wat dingen die beter kunnen. Hier en daar gooide ik slordig in zijn legs. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Ik moet gelijk toeslaan en het initiatief naar me toetrekken. Dat deed ik vandaag niet. Dat is dan nog iets voor de volgende keer."

'Dat Anderson en ik er nog in zitten zegt iets over ons niveau'

Van Gerwen voorkwam door de overwinning op Smith dat hij de volgende topper zou zijn die uitgeschakeld werd in de tweede ronde, want voor Peter Wright (nummer twee van de wereld), Rob Cross (nummer drie van de wereld) en James Wade (nummer acht van de wereld) bleek dat het eindstation.

"Dat ik en ook Anderson er nog in zitten, zegt iets over ons niveau. Wright en Cross verkeren niet in de vorm van hun leven. Dat kan gebeuren. Dit is ook het toernooi van de verrassingen. Ik verloor ook van Clayton. Je kan af en toe een tik op je neus krijgen. Alleen moet dat niet op het verkeerde moment zijn."

"Het is wel zonde voor iedereen dat Anderson en ik aan dezelfde kant van het speelschema zitten. Ik denk dat alle fans ons liever in de finale tegenover elkaar hadden zien staan. Maar goed, zover is het ook nog lang niet. Ik sta pas in de kwartfinales."

Van Gerwen kan Anderson zondag in de halve finales treffen, maar hij neemt het zaterdag in de kwartfinales eerst op tegen Jonny Clayton, van wie hij in de tweede groepswedstrijd ondanks een gemiddelde van 107,92 verrassend met 5-4 verloor.

"Ik ken Clayton heel goed. We trekken veel met elkaar op. Maar dat telt zaterdag niet. ik moet tegen hem gas geven, want er moet iets rechtgezet worden. Als je nu aan me vraagt of ik hem heel hard op zijn kloten zou willen geven, dan zeg ik volmondig ja."