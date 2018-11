Michael van Gerwen heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van de Grand Slam of Darts. De Brabantse nummer één van de wereld won in de tweede ronde in een spektakelstuk met 10-8 van Michael Smith.

Van Gerwen begon nog wel enigszins stroef aan de wedstrijd. Hij werd in de openingsleg gelijk gebroken en kwam vervolgens op een 3-1-achterstand te staan.

'Mighty Mike' bracht de stand daarna bij 4-3 alweer in evenwicht en leek even later zeker van de zege toen hij bij 8-7 voor het eerst een voorsprong van twee legs nam en voor de wedstrijd mocht gooien.

Smith brak echter gelijk terug en kreeg bij 9-8 zelfs een kans op dubbel 20 om een beslissende negentiende leg te forceren, maar hij miste, waarna Van Gerwen met zijn derde matchdart alsnog de klus klaarde.

Van Gerwen neemt het zaterdag voor een plek in de halve finales op tegen Jonny Clayton, die eerder op de avond eenvoudig met 10-3 te sterk was voor Krzysztof Ratajski.

De tweevoudig wereldkampioen kan zich dan revancheren voor de verrassende 5-4-nederlaag die hij ondanks een gemiddelde van 107,92 punten per drie pijlen leed tegen de Welshman in de tweede groepswedstrijd.

Harms uitgeschakeld in tweede ronde

Wesley Harms werd eerder op de avond uitgeschakeld in de tweede ronde van de Grand Slam of Darts. De Noord-Hollander verloor kansloos met 10-2 van Gary Anderson.

Harms had geen antwoord op het scorend vermogen van de ontketende Schot en noteerde dan ook een veel lager gemiddelde: 87,97 om 101,22.

De nummer vier op de BDO-ranking maakte in de openingsfase nog wel bijna knap een 3-0-achterstand ongedaan (3-2), maar hij slaagde er daarna niet in om door te drukken.

Harms had de tweede ronde bereikt door in de groepsfase als tweede te eindigen in poule C na een nederlaag tegen James Wade (5-0) en zeges op Mark Webster (5-3) en Keegan Brown (5-4).

Anderson stuit zaterdag in de kwartfinales op de Duitser Michael Unterbuchner, die voor een enorme stunt zorgde tegen Wade (10-6).