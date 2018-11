Sarah Sjöström heeft donderdag bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Singapore de 50 meter vrije slag gewonnen. De Zweedse bleef onder anderen Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk voor.

De 25-jarige Sjöström tikte aan in 23,21 en was daarmee een fractie sneller dan Kromowidjojo (tweede in 23,46) en de Deense Pernille Blume (derde in 23,67). Heemskerk werd vlak achter Blume vierde (23,69).

Vorige week in het Japanse Tokio bleef Sjöström Kromowidjojo ook voor op de 50 meter vrij. Op de 100 meter vrije slag tikte de 28-jarige Groningse wel eerder aan dan haar Zweedse rivale.

De 50 meter rugslag in Singapore werd gewonnen door Kira Toussaint, die met een tijd van 26,04 het Nederlands record aanscherpte. De oude toptijd was in handen van Kromowidjojo (26,10), die donderdag als derde eindigde.

De wedstrijden in Singapore vormen het slotstuk van het wereldbekerseizoen. Van 11 tot en met 16 december worden de WK kortebaan in het Chinese Hangzhou gehouden.