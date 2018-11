Wesley Harms wil bij de Grand Slam of Darts in Wolverhampton laten zien dat de spelers van de BDO er wel degelijk nog toe doen. De 34-jarige Noord-Hollander vindt dat zij over het algemeen worden neergezet als amateurs.

"We hebben er misschien een baan naast omdat het prijzengeld anders is, maar wij zijn ook gewoon serieus bezig met de sport. Met een gemiddelde van onder de 100 win je bij ons ook geen toernooien", aldus de nummer vier van de BDO-ranking in gesprek met NUsport.

"In het begin stoorde ik me er erg aan. Nu wat minder. Maar als ik de kans krijg, zal ik er zeker wat van zeggen. In de hoop dat andere mensen het oppakken en er wat mee doen. En dan heb ik het vooral over positiever worden."

"Het is zo vervelend als mensen negatief zijn terwijl ze nooit bij ons komen kijken. Dan moet je je mond ook houden. Ik ga geen namen noemen. Op internet wordt genoeg gezegd en kan je genoeg lezen."

Harms maakt een goede indruk op de Grand Slam of Darts. Hij plaatste zich voor de knock-outfase door in de groepsfase na een nederlaag tegen James Wade (zesde op PDC-ranking) te winnen van Mark Webster (42e op PDC-ranking) en Keegan Brown (41e op PDC-ranking).

Niet de enige BDO'er in achtste finales

De inwoner van Heerhugowaard is niet de enige speler van de BDO die in de achtste finales staat. De Duitser Michael Unterbuchner (zesde op BDO-ranking) slaagde daar eveneens in dankzij zeges op Steve Hine (89e op PDC-ranking) en Ian White (twaalfde op PDC-ranking).

"We worden onderschat. Maar daardoor voel ik juist minder druk. Ik sta met een gevoel op het podium van: als ik dan toch een amateur ben, laat dan maar zien dat jij zo goed bent. Zij moeten, wij mogen", vertelt hij.

Harms maakte vooral indruk in de wedstrijd tegen Brown. Hij noteerde daarin mede dankzij vijf 180'ers een gemiddelde van 103,98 punten per drie pijlen en pakte in de beslissende negende leg de doorslaggevende break (5-4).

"Maar ik kijk niet naar de gemiddeldes. Ik vind het mooier als de dubbels goed lopen. Ik vind het fantastisch als ik een wedstrijd win met een gemiddelde van zestig. Als ik maar win, want daarvoor sta ik aan de oche."

Anderson tegenstander in achtste finales

Harms wacht donderdagavond een loodzware klus in de achtste finales. Hij neemt het daarin op tegen tweevoudig wereldkampioen bij de PDC Gary Anderson uit Schotland, die dit toernooi al eens tot een gemiddelde van 112,54 kwam.

"Gary is een fantastische speler. De laatste keer dat ik hier tegenover hem stond, verloor ik met 5-0. De bookmakers zullen een groot voordeel aan hem geven. Ik maak me daar niet druk om. De vorm van de dag zal bepalend zijn. We zien het wel. Als ik maar plezier heb."

De Grand Slam of Darts is het enige door de PDC georganiseerde toernooi waaraan spelers van de BDO mogen doen. Naast Harms en Unterbuchner maakten Gary Robson, Adam Smith-Neale, Jim Williams, Glen Durrant, Scott Mitchell en Mark McGeeney dit jaar hun opwachting.

Michael van Gerwen schreef de Grand Slam of Darts de afgelopen drie jaar op zijn naam door in de finale achtereenvolgens Phil Taylor (16-13), Wade (16-8) en Peter Wright (16-12) te verslaan.