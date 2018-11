Dimitri Van den Bergh draagt de negendarter die hij woensdag gooide in zijn gewonnen tweederondepartij tegen Stephen Bunting (10-6) op de Grand Slam of Darts op aan zijn vriendin Chloe. Zij onderging drie weken geleden op 25-jarige leeftijd een harttransplantatie en ontwaakte een week later uit haar coma.

"Ze werd wakker op de donderdag dat ik op het vliegtuig stapte richting Wenen voor de World Series Finals. Ik werd echt een minuut voordat we de lucht in zouden gaan gebeld door haar broer. Ik heb de hele vlucht met een grote glimlach op mijn gezicht gezeten", vertelde Van den Bergh in Wolverhampton in gesprek met NUsport.

"We zijn stapelverliefd op elkaar. Het maakt niet uit dat we elkaar weinig kunnen zien. We sms'en en bellen constant. We hebben elkaar soms wel zes uur achter elkaar aan de lijn. Ze heeft ook hele mooie statussen op Facebook. Echt ongelooflijk. Ze steunt me zo geweldig. Als de dokters het oké vinden, kan ze hopelijk snel een keer mee naar een toernooi."

Van den Bergh noteerde tegen Bunting pas voor het eerst een negendarter in zijn professionele loopbaan. Hij bewerkstelligde de perfecte leg in de vijftiende leg bij een 8-6 stand middels twee achtereenvolgende 180'ers en een 141-finish (triple 20, triple 19 en dubbel 12).

'Ik voelde me een soort van sexy'

De 24-jarige Belgische jeugdwereldkampioen, bijgenaamd 'The DreamMaker', gooide als vierde speler ooit een negendarter op de Grand Slam of Darts. Hij trad in de voetsporen van James Wade (in 2008 tegen Gary Anderson), Kim Huybrechts (in 2014 tegen Michael van Gerwen) en Dave Chisnall (in 2015 tegen Peter Wright).

"Ik had er totaal niet op gerekend. Ik zat namelijk helemaal niet zo lekker in de wedstrijd. Ik was de hele tijd zenuwachtig. Ik had geen idee hoe het zou aflopen en of ik het wel ging redden. Stephen speelde ook niet zijn beste wedstrijd en dat was mijn voordeel. Ik heb gewoon een beetje geluk gehad", zei Van den Bergh.

"Toen die dubbel 12 erin viel, draaide ik me gelijk om en keek ik als eerste naar mijn manager. Hij wist ook niet wat hij meemaakte. Al mijn haren op mijn lichaam gingen recht overeind staan. Ik voelde me een soort van sexy. Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven, haha!"

'Ik ben vanaf september elke dag zeven uur gaan trainen'

Van den Bergh had het door de zorgwekkende situatie van zijn vriendin de afgelopen maanden niet altijd even makkelijk, maar het kostte hem totaal geen moeite om zich te focussen op het darten, blijkt ook uit het feit dat hij vorige week voor het tweede jaar op rij de finale van het jeugd-WK haalde.

"Zij is mijn inspiratiebron. Ik wil haar trots maken. Ze heeft me juist het gevoel gegeven van: kom op, nu moet je nog harder werken. Ik ben vanaf september elke dag zeven uur gaan trainen. Ik begin rond 12.00 uur, af en toe wat eten en drinken en naar de wc, en dan ga ik door tot 23.00 uur", geeft hij een inkijkje in zijn dagschema.

"Dat klinkt veel, maar zo voelt het voor mezelf niet. Ik heb dat nodig. Het valt allemaal langzamerhand op zijn plek. Daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat ik hier nog meer mooie dingen kan laten zien. Daar moet ik in geloven en dat doe ik. Laat de volgende tegenstander (Mensur Suljovic, red.) maar komen."