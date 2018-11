Novak Djokovic heeft zich woensdag geplaatst voor de volgende ronde van de ATP World Tour Finals. De Serviër won tegen Alexander Zverev ook zijn tweede groepsduel in Londen en zag vervolgens John Isner een set winnen van Marin Cilic.

De 31-jarige nummer één van de wereld rekende op het hardcourt in een uur en zestien minuten spelen af met de tien jaar jongere Zverev: 6-4 en 6-1.

Eerder klopte Djokovic ook Isner al in twee sets, waardoor een plek bij de beste twee in de groep hem alleen in theorie nog kon ontgaan. Isner moest in de avondpartij in ieder geval een set van de Kroaat afsnoepen om daarvoor te zorgen en dat deed hij door de tiebreak van de eerste set te winnen.

Het was echter niet genoeg om de partij te winnen. Cilic won de volgende twee sets met 6-3 en 6-4 en mag daardoor nog hopen op een plek bij de laatste vier.

Isner heeft alleen op papier nog kans om de volgende ronde te bereiken. Hij moet in ieder geval zijn laatste groepswedstrijd in twee sets van Zverev winnen en hopen dat Cilic van Djokovic verliest.

'Niet mooi, maar zege is zege'

Djokovic is hoe dan ook al door. Hij erkende dat zijn partij tegen Zverev niet de fraaiste uit zijn loopbaan was. "Maar een zege is een zege. Ik denk dat ik vooral halverwege de tweede set goed begon te spelen en de bal lekker raakte. Hij maakte ook een aantal fouten waardoor het makkelijker ging dan verwacht."

Cilic erkende wat fortuin te hebben gehad tegen Isner. "Maar ik geniet volop van de sfeer. Ik kijk al uit naar de volgende wedstrijd. Novak staat geweldig te spelen, maar als ik dat zelf ook doe en goed serveer zie ik kansen."

In de andere groep gaat de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson na twee gespeelde partijen aan de leiding. Roger Federer en Kei Nishikori wonnen allebei een keer, terwijl Dominic Thiem nog puntloos is.