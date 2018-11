Marianne Vos wil op 25 november haar rentree maken na een korte rustperiode. Ze is van plan te starten bij de wereldbeker in het Belgische Koksijde.

Haar team WaowDeals Pro Cycling maakt woensdag bekend dat Vos in Koksijde weer op de fiets wil stappen. De 31-jarige Brabantse heeft er dan een rustperiode van drie weken op zitten.

Na het EK in Rosmalen - waar ze zilver veroverde achter Annemarie Worst - besloot Vos om een pauze in te lassen. Daardoor hoopt ze fris aan de rest van het seizoen en het WK te beginnen.

Vos reed in augustus haar laatste wegwedstrijd om voor het eerst een volledig veldritseizoen te kunnen afwerken. Ze won dit seizoen twee van de drie wereldbekerwedstrijden en leidt in het klassement. Ze was de beste in het Amerikaanse Waterloo en kwam ook in het Zwitserse Bern als eerste over de streep.

Worst en Van der Poel kopstukken in Tabor

Eerder werd al duidelijk dat ze komend weekend de wereldbeker in het Tsjechische Tabor laat schieten. Worst voert de Nederlandse vrouwenploeg aan en Mathieu van der Poel start als grote favoriet bij de mannen.

Vos werd in 2006 voor het eerst wereldkampioene veldrijden. Vervolgens was ze ook in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 de beste bij de WK. Recent pakte ze ook zilver (2017) en brons (2015).

Tijdens de laatste editie in Valkenburg moest ze het doen met een achttiende plek. De komende WK zijn begin februari in het Deense Bogense.