Michael van Gerwen is blij dat hij zich alsnog heeft geplaatst voor de knock-outfase van de Grand Slam of Darts. De Brabantse nummer één van de wereld wil na zijn zege in de afsluitende groepswedstrijd op Joe Murman (5-1) echter niet van opluchting spreken.

"De kans was natuurlijk heel groot dat ik gewoon door zou gaan, ook al stond ik er misschien niet zo goed voor als vooraf gehoopt", zei Van Gerwen dinsdag in het WV Active Aldersley in Wolverhampton in gesprek met NUsport.

"Het maakte het wat moeilijker omdat ik de eerste wedstrijd van de avond in de poule moest spelen, maar als Joe zo speelt dan gaat hij natuurlijk nooit van me winnen."

Van Gerwen hoefde zich niet bovenmatig in te spannen, want hij had aan een gemiddelde van 97,33 punten per drie pijlen voldoende om kinderlijk eenvoudig aan het langste eind te trekken tegen de nummer 71 op de Order of Merit.

"Het was zeker niet groots van mijn kant, maar dat was ook niet nodig. Ik denk dat ik heel zakelijk was. Ik deed de juiste dingen op de juiste momenten en dat is ook ontzettend belangrijk. Daar maak je het verschil mee."

'Ik ben geen normale speler, ik ben beter dan de rest'

Van Gerwen nam met de zege revanche voor de nederlaag in de tweede groepswedstrijd tegen Jonny Clayton (5-4). Hij noteerde toen een geweldig gemiddelde van 107,92, maar dat was niet voldoende omdat hij in de beslissende negende leg drie matchdarts miste.

"Maar ik zie het niet als revanche, hoor. Dit is gewoon een heel ander toernooi. De groepsfase is een kwestie van overleven. Je moet zorgen dat je doorgaat. Nu in de knock-outfase begint het echte werk pas."

Van Gerwen baalde na de nederlaag tegen Clayton nog erg van zichzelf. Vooral omdat voor de zoveelste keer in korte tijd de dubbels hem in de steek lieten. Het noopte hem om te zeggen dat het erop lijkt dat hij daar een abonnement op heeft.

"Maar zoiets knaagt niet, hoor, want anders kan je niet zo'n wedstrijd als tegen Joe neerzetten. Bij een normale speler zou zoiets misschien het geval zijn, maar ik ben geen normale speler. Ik ben beter dan de rest. Daar moet je ook in geloven, zodat je kan pieken als het er echt om gaat."

'Als je ziet wat ze moeten gooien om van mij te kunnen winnen'

Van Gerwen staat er halverwege het toernooi in elk geval goed voor, want hij gooide in de groepsfase een gemiddelde van 105,97 en deed het wat dat betreft alleen vorig jaar beter, toen hij tot 106,21 kwam.

"Ik mag niet klagen over mijn niveau. Ik verloor weliswaar vorige week bij de World Series Finals van Raymond (Van Barneveld, red.) en zondag van Jonny, maar als je ziet wat ze moeten gooien om van mij te kunnen winnen... Dat is gewoon echt bizar. We zullen zien of ze dat ook in een langer format lukt."

Van Gerwen eindigde achter Clayton als tweede in poule A en neemt het donderdag in de achtste finales op tegen de nummer één van poule B Michael Smith, die dinsdag de nodige indruk maakte door Van Barneveld met liefst 5-0 te verslaan en die daarmee uit te schakelen.

'Mighty Mike' schreef de Grand Slam of Darts de afgelopen drie jaar op zijn naam door in de finale achtereenvolgens Taylor (16-13), James Wade (16-8) en Peter Wright (16-12) te kloppen.