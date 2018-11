Pieter van den Hoogenband, de nieuwe chef de mission van sportkoepel NOC*NSF, wil geen zogenoemde 'losersvlucht' bij de Olympische Spelen van 2020 in de Japanse hoofdstad Tokio.

Bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro besloot toenmalig chef de mission Maurits Hendriks uitgeschakelde sporters al naar huis te sturen voordat het toernooi afgelopen was. Medaillewinnaars mochten wél blijven, wat Hendriks op veel kritiek kwam te staan.

Van den Hoogenband werd dinsdagavond bij De Wereld Draait Door geconfronteerd met beelden uit 2016 van in Rio uitgeschakelde sporters die aankwamen op Schiphol. De voormalig topzwemmer maakte direct duidelijk dat hij voor een andere aanpak wil gaan.

"Ik vind het echt waardeloos en verdrietig dat veel sporters een rotgevoel hebben overgehouden aan de Spelen van 2016", zei Van den Hoogenband. "Ik ben ook sportman geweest. Je traint voor de Spelen en dan wil je er ook een fijn gevoel aan overhouden. Mijn doel is daarom om de hele ploeg bij elkaar te houden."

'IOC ziet sporters graag eerder naar huis gaan'

Drievoudig olympisch kampioen Van den Hoogenband, die dinsdag officieel werd benoemd als nieuwe chef de mission en in die rol olympiërs gaat begeleiden in Tokio, weet wel waar het besluit vandaan kwam om sporters bij de Spelen van 2016 eerder naar huis te sturen.

"Het besluit voor zo'n vlucht is toen genomen in overleg met onder meer de atletencommissie. De gedachte daarachter was dat de omstandigheden om te presteren van de eerste tot de laatste dag goed moesten zijn."

"Het is ook bijna beleid van het Internationaal Olympisch Comité om sporters naar huis te sturen als ze klaar zijn, zodat er meer ruimte is in het olympisch dorp", weet Van den Hoogenband. "Hoe het is aangepakt met zo'n vlucht, is waardeloos."