Raymond van Barneveld weigert bij de pakken neer te zitten na de pijnlijke uitschakeling in de groepsfase van de Grand Slam of Darts. De 51-jarige Hagenaar beschouwt het voor hem uitermate teleurstellend verlopen toernooi in Wolverhampton dan ook als een incident.

"We kunnen er lang en breed over lullen, maar ik weet echt niet waar het aan ligt. Ik voel me prima. Ik heb nergens last van. Het koppie was best leeg op het podium", zei hij dinsdag na de kansloos met 5-0 verloren afsluitende groepswedstrijd tegen Michael Smith.

"Maar ik was totaal niet geconcentreerd. Alles zat eronder of erboven. Ik gaf ook nog zomaar de eerste leg weg, waardoor hij kon uitlopen naar 4-0. Dan weet je dat het klaar is. Het had geen enkele zin om nog terug te komen tot 4-4. Dan maakt 5-0 ook niet meer uit."

Van Barneveld moest na de eerdere nederlaag tegen Krzysztof Ratajski (5-3) en de zege op Adam Smith-Neale (5-4) met 5-3 winnen van Smith om door te mogen naar de knock-outfase, maar hij maakte daar met een gemiddelde van 90,96 punten per drie pijlen geen aanspraak op.

"Ik wist natuurlijk dat Ratajski vlak voor mij met 5-1 had gewonnen van Smith-Neale en dat ik dus Smith met 5-3 moest verslaan. Dat gaf me heel veel stress. Iedereen weet waartoe Smith in staat is. Hij was in de eerste twee, drie legs nog mild voor me."

Maand de tijd om spel te verbeteren

Van Barneveld heeft nog een maand de tijd om alles voor zichzelf op een rijtje te zetten en zijn spel te verbeteren, want op 13 december begint alweer het WK in het Alexandra Palace in Londen.

"Het lijkt erop dat ik faal op toernooien waar punten voor de wereldranglijst te verdienen vallen en op toernooien waar dat niet het geval is, zoals de World Series en de World Cup, ik lekker ontspannen speel", merkt hij op.

"Dat is vreemd. Dat ga ik met mijn management bespreken en kijken hoe we dat aan gaan pakken. Want als ik op deze manier het WK in moet stappen, dan kan ik net zo goed thuisblijven. En dat is niet de bedoeling."

Van Barneveld stapt woensdagochtend in het vliegtuig terug naar Nederland. Hij komt voorafgaand aan het WK niet meer in actie, omdat hij zich niet heeft geplaatst voor de Players Championship Finals van volgende week in Minehead.

"We gaan de komende maand hard werken. Morgen is weer een nieuwe dag. We geven nooit op. Dit is een incident. Met 5-0 verliezen doet pijn. Dat is nooit leuk. Maar met 5-4 was ik ook niet doorgegaan."