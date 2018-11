Michael van Gerwen heeft zich dinsdag met speels gemak geplaatst voor de knock-outfase van de Grand Slam of Darts. De Brabantse nummer één van de wereld won de afsluitende groepswedstrijd met 5-1 van Joe Murnan.

Van Gerwen hoefde zich niet eens bovenmatig in te spannen, want hij had aan een gemiddelde van 97,33 punten per drie pijlen (tegenover 79,85) voldoende om aan het langste eind te trekken.

De Vlijmenaar moest ook winnen om een plek in de achtste finales veilig te stellen, omdat hij zondag de tweede groepswedstrijd verrassend met 5-4 verloor van Jonny Clayton.

Van Gerwen begon zaterdag wel sterk aan het een na laatste toernooi voorafgaand aan het WK van volgende maand in Londen door Gary Robson eveneens met 5-1 opzij te zetten.

'Might Mike' eindigde achter Clayton als tweede in poule A en neemt het donderdag in de achtste finales op tegen de nummer één van poule B Michael Smith.

Van Barneveld uitgeschakeld

Smith was dinsdag verantwoordelijk voor de uitschakeling van Raymond van Barneveld door de Zuid-Hollander in de afsluitende groepswedstrijd met liefst 5-0 te verslaan.

Van Barneveld moest met 5-3 winnen om verder te mogen, maar hij werd gelijk al in de eerste leg gebroken en kwam die klap in het vervolg niet meer te boven.

De Hagenaar ging eerder ook al met 5-3 onderuit tegen Krzysztof Ratajski, maar zegevierde wel met 5-4 tegen Adam Smith-Neale.

Van Barneveld eindigde als derde in poule B met twee punten en een legsaldo van -6, achter Smith (zes punten en +8) en Krysztof Ratajski (vier punten en +5).

Harms bereikt ook knock-outfase

Naast Van Gerwen bereikte ook Wesley Harms de knock-outfase. De Noord-Hollander won in de afsluitende groepswedstrijd met 5-4 van Keegan Brown.

Harms en Brown maakten er een waar spektakelstuk van. Beiden gooiden een hoog gemiddelde van 103 en noteerden gezamenlijk tien 180'ers, een record voor een partij in de groepsfase van de Grand Slam of Darts.

Harms had nog wel het geluk dat Brown in de beslissende negende leg een matchdarts liet liggen, waarna hij zelf met zijn derde wedstrijdpijl de benodigde break pakte.

De Heerhugowaarder eindigde achter James Wade als tweede in poule C en stuit donderdag in de achtste finales op de nummer één van poule D Gary Anderson.