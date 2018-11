Bo Bendsneyder komt dit seizoen niet meer in actie in de Moto2. De Nederlander is op de weg terug van een open scheenbeenbreuk, maar is niet fit genoeg om dit weekend te racen in Valencia.

Tech3, het team van de negentienjarige Bendsneyder, heeft in de Spanjaard Héctor Garzo een vervanger gevonden voor de slotrace van het seizoen in Spanje.

Bendsneyder raakte op 21 oktober tijdens de Grand Prix van Japan zwaargewond aan zijn scheenbeen door een ontploft motorblok. Een losgeraakt onderdeel doorboorde de laars van de Nederlander en veroorzaakte een open scheenbeenbreuk.

Inmiddels werkt Bendsneyder in eigen land hard aan zijn herstel. Hij heeft voor 2019 en 2020 een contract in de Moto2 bij het Nederlandse teamNTS RW Racing GP van de Drent Roelof Waninge.

Bendsneyder maakte dit seizoen zijn debuut in de Moto2-klasse. In de Grand Prix van Thailand pakte hij zijn eerste en enige WK-punten (twee).