Rob Cross heeft er ondanks het moeizame jaar dat hij achter de rug heeft vertrouwen in dat hij de komende maand zijn oude vorm weer weet te vinden. De 28-jarige Engelsman ziet zijn kansen op het prolongeren van de wereldtitel dan ook rooskleurig in.

"De afgelopen elf maanden waren allemaal heel anders dan ik gewend was. Mijn leven stond vanaf januari volledig op zijn kop. Het was niet altijd even makkelijk om daarmee om te gaan", aldus Cross bij de Grand Slam of Darts in gesprek met NUsport.

"Het zwaarste was dat ik opeens heel veel van huis was. Zeker omdat ik een echt familiemens ben. Je gaat je kinderen en vrouw dus al snel missen. Maar darten is mijn werk en ik speel voor hen."

Cross verbaasde op het voorbije WK vriend en vijand door als debutant het belangrijkste toernooi van het jaar op zijn naam te schrijven. Hij oogstte de nodige bewondering door in de halve finales en de finale respectievelijk Michael van Gerwen en Phil Taylor te verslaan.

De voormalig elektricien, vandaar zijn bijnaam 'Voltage', verdiende daarmee een cheque van maar liefst 450.000 euro en steeg van de twintigste naar de derde plaats op de Order of Merit (de wereldranglijst in het darten), de positie die hij nu nog altijd bekleedt.

'Je kunt nog mooie dingen van me verwachten'

Cross slaagde er echter na het WK nog nauwelijks in om zijn klasse te etaleren. Hij won alleen de Brisbane Darts Masters en haalde de halve finales van de Premier League of Darts, maar daar bleef het dan ook bij.

"Het rare is dat ik op het trainingsbord fantastisch sta te gooien, maar dat is op het podium niet terug te zien. Ik weet niet hoe dat komt. Ik kan de vinger er niet op leggen. Maar ik weet zeker dat het goed zal komen. Je kunt nog mooie dingen van me verwachten."

Cross riep gelijk na zijn wereldtitel dat zijn volgende doel was om het gat met Van Gerwen zo snel mogelijk te dichten en uiteindelijk de eerste positie van de Brabander af te pakken op de Order of Merit.

"Maar ik heb nu niet het gevoel dat het gat tussen ons minder groot is geworden. Daar speel ik momenteel simpelweg niet goed genoeg voor. Ik zet wedstrijden niet zo makkelijk naar mijn hand. Het is te wisselvallig. Dat moet er eerst maar eens uit."

'Jullie hoeven je geen zorgen te maken over Van Gerwen'

Cross heeft dan ook geen zin om te oordelen over Van Gerwen, die eveneens niet in de beste fase van zijn loopbaan zit en dus niet zo dominant is als de laatste twee jaar toen hij de eindzeges aaneenreeg.

"Het is niet aan mij om nu iets over hem te zeggen. Wat ik wel weet, is dat hij er straks gewoon weer zal staan. Zo is Michael. Dus jullie hoeven je over hem geen enkele zorgen te maken. Echt niet."

Cross plaatste zich voor de knock-outfase van de Grand Slam of Darts door zijn drie groepswedstrijden te winnen. Hij won achtereenvolgens van Mark McGeeney (5-2), Dimitri Van den Bergh (5-4) en Ryan Searle (5-2).

Van Gerwen is verzekerd van een een plek in de achtste finales als hij dinsdagavond zijn laatste groepswedstrijd wint van de al uitgeschakelde Joe Murman.