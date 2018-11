Peter Wright is van mening dat het gat tussen hem en Michael van Gerwen steeds kleiner wordt. De Schotse nummer twee van de wereld denkt dat hij de Nederlander in de toekomst van de eerste plaats op de Order of Merit kan stoten.

"Iedere speler ziet momenteel zwakheden bij hem. Het voornaamste is dat hij kwetsbaar is als je bij hem in de buurt blijft of onder druk zet", aldus Wright bij de Grand Slam of Darts in Wolverhampton in gesprek met NUsport.

"Michael weet dat zelf ook wel als geen ander. We moeten ons dan ook geen zand in de ogen laten strooien. Hij zal thuis ongetwijfeld veel voor het trainingsbord staan en ervoor zorgen dat hij er in de komende maand weer staat."

Wright leek jarenlang te bezwijken onder de druk als hij tegenover Van Gerwen stond. Het dieptepunt was voor hem de Premier League-finale van 2017 waarin hij een 7-3-voorsprong verspeelde en zes matchdarts miste, maar dit seizoen is alles anders.

'Snakebite', zoals zijn bijnaam luidt, versloeg Van Gerwen in de afgelopen elf maanden al drie keer, waaronder op fraaie wijze tijdens een van de Premier League-speelrondes in Rotterdam Ahoy.

"Mensen roepen altijd maar dat ik Michael niet kan verslaan, maar alleen op televisietoernooien is dat me dit jaar al drie keer gelukt. Zelfs dus een keer in de aanwezigheid van 11.000 Nederlanders die me constant uitfloten. Dat zegt wel wat, denk ik."

'Ik bewaar het beste voor het laatst'

Wright hoopt dat hij op de Grand Slam of Darts revanche kan nemen op Van Gerwen, want vorig jaar troffen de twee elkaar in de finale. Toen was het Van Gerwen die relatief eenvoudig met 16-12 aan het langste eind trok.

"Ik heb van die nederlaag geleerd. Ik was toen energieloos doordat ik met een gebrek aan slaap kampte en niet goed at. Dat overkomt me niet nog een keer. Ik weet wat ik nu moet doen en hopelijk levert dat een nog beter resultaat op", aldus de Schot.

Wright is vooralsnog goed onderweg. Hij plaatste zich met gemak voor de knock-outfase door al zijn drie groepswedstrijden te winnen, van achtereenvolgens Jim Williams (5-4), Max Hopp (5-2) en Josh Payne (5-4).

"Maar het is niet zo dat ik op dit moment goed speel. Zo eerlijk moet ik ook zijn. De enige die dat wel doet is Gary Anderson. Hij steekt al een hele tijd in een uitstekende vorm en trekt die lijn hier moeiteloos door", is hij vol lof over zijn landgenoot.

"Het is nu ook nog niet nodig om mijn beste darts te gooien. Het is belangrijk dat je niet te vroeg piekt. Je moet het toernooi benaderen als een marathon en niet als een sprint. Ik bewaar het beste voor het laatst."