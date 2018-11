Raymond van Barneveld heeft geen idee waarom het hem op dit moment niet lukt om een constant niveau te halen. De 51-jarige Hagenaar is wel van mening dat het zo niet langer kan en dat er dingen moeten veranderen.

"Het is geen makkelijk jaar voor me. Er zijn veel dingetjes die tegenzitten. Bijvoorbeeld de overval thuis (zijn vrouw werd overvallen terwijl Van Barneveld in Engeland verbleef, red.). Ik kan er niet zijn voor mijn vrouw en gezin. Ik ben altijd weg. Ik kan dan wel centjes verdienen, maar dat frustreert enorm", zegt hij in gesprek met NUsport.

"Ik moet daardoor misschien wel beslissingen gaan nemen in de toekomst. Ik wil heel graag. Ik wil doorgaan. Ik ben een vechter. Ik geef nooit op. Maar soms zegt het lichaam: tot hier en niet verder."

Van Barneveld is sportief gezien aan een matig jaar bezig. Hij won weliswaar samen met Michael van Gerwen de World Cup of Darts en haalde de finale op The Masters en de Auckland Darts Masters, maar daartegenover staan de nodige voortijdige uitschakelingen.

'Ik kan Smith gewoon met 5-0 pakken'

De vijfvoudig wereldkampioen moet daar deze week ook voor vrezen bij de Grand Slam of Darts. Hij heeft na twee groepswedstrijden twee punten (nederlaag tegen Krzysztof Ratajski en zege op Adam Smith-Neale) en moet dinsdag winnen van Michael Smith om kans te maken op een plek in de knock-outfase.

"Ik heb het nog steeds in eigen hand. Ik kan Smith gewoon met 5-0 pakken, maar dan moet het wel anders dan vanavond", vertelde hij na de uiterst moeizame overwinning van dinsdagavond op Smith-Neale, die in de beslissende negende leg maar liefst vier matchdarts miste.

"Ik stond voor de wedstrijd echt waanzinnig in te gooien. Ik gooide drie keer 180 in vier beurten en met Van Gerwen stond ik te finishen tot aan de 150 en alles viel. Op het podium kwam ik daar niet eens in de buurt. Nog niet 30 procent. Dat is zo merkwaardig."

'Het is nog niet zo erg dat ik ermee wil stoppen'

Van Barneveld doet er alles aan om het tij te keren: mediteren, veelvuldig de sportschool in duiken, andere lenzen en andere pijlen. Er is niets wat hij niet heeft geprobeerd, maar de sleutel tot succes lijkt vooralsnog niet te zijn gevonden.

"Zolang het ingooien goed blijft gaan, maak ik me nog niet echt zorgen. Maar dat het op het podium zo anders is, is niet te verklaren. Als dat telkens maar blijft duren, dan gaat dat natuurlijk wel ten koste van mijn zelfvertrouwen."

Van Barneveld sluit ondanks alle twijfels uit dat hij binnenkort stopt. Het doel is nog steeds om tot zijn 55e door te gaan en een zesde wereldtitel - de eerste sinds 2007 - aan zijn indrukwekkende palmares toe te voegen.

"Het is nog niet zo erg dat ik ermee wil stoppen. Het is wel zo dat ik er niet jonger op word. Het eist zijn tol. Maar goed, ik hoop dat ik dinsdag nog een goede partij neer kan zetten en dan zien we wel of het genoeg is. Dat zou mooi zijn."