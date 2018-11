Michael van Gerwen baalt flink van zijn 5-4-nederlaag tegen Jonny Clayton op de Grand Slam of Darts. De Brabantse nummer één van de wereld verzuimde daardoor zondag om al na twee groepswedstrijden vrijwel zeker te zijn van de knock-outfase.

"Dit was heel onnodig. Ik stond gewoon goed te gooien. Op een gegeven moment verslapte ik wel iets en daardoor kon hij in zijn ritme komen. Maar eerlijk is eerlijk, hij bleef daarna een prima niveau halen", aldus Van Gerwen in het WV Active Aldersley in Wolverhampton.

Dat laatste kon ook gezegd worden van Van Gerwen, want hij noteerde een hoger gemiddelde dan Clayton (107,92 om 103,60 punten per drie pijlen) en stevende zelfs heel even af op het record van Phil Taylor (114,65) op de Grand Slam of Darts.

Dat het record niet werd verpulverd, was te danken aan het feit dat Van Gerwen in de achtste leg bij een 4-3-voorsprong drie matchdarts miste en vervolgens de schade niet met een aantal goede scores kon repareren in de beslissende negende leg.

"Dat ik die drie matchdarts laat liggen, mag me gewoon niet overkomen. Dat gebeurt de laatste tijd veel te vaak. Het lijkt wel alsof ik een abonnement heb op het missen van dubbels", zei hij.

Achtste finales blijven in zicht

Van Gerwen hoeft zich echter nog niet al te veel zorgen te maken. Als hij dinsdag in zijn afsluitende groepswedstrijd wint van Joe Murnan, dan is hij alsnog verzekerd van een plek in de achtste finales.

'Mighty Mike' bezet op dit moment achter Clayton (vier punten en legsaldo van +4) de tweede plaats in poule A en heeft een veel beter legsaldo dan Gary Robson (twee punten en -3) en Murnan (nul punten en -4).

"Ik wil Joe natuurlijk 'poetsen'. Zo simpel is dat. Maar ik wilde tegen Jonny een goede uitgangspositie voor mezelf creëren. Dat heb ik niet gedaan en daar ben ik ontzettend ziek van."

Van Gerwen schreef de Grand Slam of Darts de afgelopen drie jaar op zijn naam door in de finale achtereenvolgens Taylor (16-13), James Wade (16-8) en Peter Wright (16-12) te verslaan.

De overige Nederlanders die meedoen aan het voorlaatste toernooi voorafgaand aan het WK, Raymond van Barneveld en Wesley Harms, maken ook nog kans op de knock-outfase. Zij moeten dinsdag dan wel repectievelijk Michael Smith en Keegan Brown zien te verslaan.