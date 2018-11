Joost Luiten is zondag bij de Nedbank Golf Challenge in Zuid-Afrika op een gedeelde 27e plek geëindigd. De Nederlander heeft zich daarmee verzekerd van een plek bij het prestigieuze eindejaarstoernooi in Dubai.

De DP World Tour Championship begint donderdag in Dubai. Alleen de zestig beste golfers van het jaar mogen afslaan in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Luiten bezet na zijn prestatie in Zuid-Afrika de 57e plaats op de jaarlijst.

Het toernooi in Sun City werd gewonnen door Lee Westwood. De 45-jarige Engelsman sloot de laatste dag af met 64 slagen en kwam daarmee uit op een totaal van 273. Het was de 24e titel voor Westwood op de Europese Tour en zijn eerste in vier jaar.

De Spanjaard Sergio García werd tweede (276), voor de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen (277). Luiten kwam na een slotronde van 71 uit op een totaal van 288, precies op par.

De 32-jarige Luiten miste dit jaar een groot deel van het seizoen door een operatie aan zijn linkerpols. De hoogst genoteerde Nederlandse golfer kwam tussen eind mei en halverwege oktober niet in actie.

Supervorm is er nog niet bij Luiten

Luiten toonde zich gematigd tevreden over zijn spel sinds zijn rentree. "Als ik terugkijk op de eerste drie toernooien na mijn blessure, dan heb ik zeker niet slecht gespeeld, maar de supervorm is er nog niet", aldus de Zuid-Hollander op zijn site.

Niettemin denkt Luiten op de DP World Tour Championship zijn seizoen goed te kunnen afsluiten. "De baan in Dubai ligt me, dus ik heb veel zin in een mooi slottoernooi."

Luiten plaatst zich voor het negende jaar op rij voor de seizoensfinale. Zijn beste prestatie leverde hij in 2013, toen hij als vierde eindigde.