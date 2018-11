Ranomi Kromowidjojo heeft zondag bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Tokio de 100 meter vrije slag gewonnen. De Groningse troefde Femke Heemskerk en Sarah Sjöström af in de Japanse hoofdstad.

De 28-jarige Kromowidjojo tikte aan in 51,26 en bleef daarmee Heemskerk (51,38) en de Zweedse Sjöström (51,42) nipt voor. De rest van het veld slaagde er niet in een tijd onder de 52 seconden te noteren.

Kromowidjojo was uiteraard blij met haar optreden. "Je moet doen wat je leuk vindt en altijd op zoek gaan naar verbetering. Ik word hier extreem uitgedaagd om het maximale uit mezelf te halen met al die andere toppers."

Ook Heemskerk had reden om opgetogen te zijn. Ze bleef met haar tijd slechts 0,01 seconden boven haar persoonlijk record waarmee ze in 2014 wereldkampioene werd in Doha.

"Het was echt een goede race. Ik ben er heel blij mee. Vier jaar geleden zwom ik mijn pr en eindelijk kom ik er weer in de buurt. Dit is gewoon superfijn."

Toussaint ging te hard van start in eerste finale op 100 meter

Kira Toussaint eindigde als achtste en laatste met een tijd van 53,41. De Deense Pernille Blume, regerend olympisch kampioen op de 50 meter vrij, werd vierde in 52,11.

Voor Toussaint was haar deelname aan de finale een primeur. In Peking had ze die nog gemist. "Het was een prima race, alleen ging ik net iets te hard van start. De 100 vrij moet ik nog iets vaker oefenen."

Zaterdag hadden Kromowidjojo en Heemskerk hun Zweedse rivale Sjöström ook al geklopt. Kromowidjojo deed dat op de 50 meter vlinderslag en Heemskerk tikte op de 200 meter vrij als eerste aan.

Volgende week staat in Singapore de laatste wereldbeker van het seizoen op het programma. Van 11 tot en met 16 december worden de WK kortebaan gehouden in het Chinese Hangzhou.