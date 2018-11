Michael van Gerwen vindt de kritiek die hij krijgt soms wat overdreven. De Brabantse nummer één van de wereld werd dit jaar al een paar keer vroeg uitgeschakeld op een groot televisietoernooi en lijkt dus niet zo dominant als voorheen.

"Niet dat de kritiek mij iets uitmaakt hoor, maar je moet wel alles in perspectief blijven zien", aldus Van Gerwen zaterdag na zijn klinkende 5-1-zege op Gary Robson in zijn eerste groepswedstrijd op de Grand Slam of Darts tegenover NUsport.

"Als ik twee toernooien op rij niet win, heeft iedereen zijn woordje klaar. Hoge bomen vangen veel wind. Het is ook wel logisch. Als ik win, roep ik dat ik de beste ben. Dan moet ik ook accepteren dat ik af en toe een stoot op mijn kin krijg. En dat doe ik ook."

Van Gerwen kan over het gehele seizoen gezien nog altijd zeer fraaie cijfers overleggen. Hij won tot dusver negentien toernooien, al één meer dan vorig jaar, en kan bovendien in de buurt komen van zijn eigen record van twee jaar geleden, toen hij op 26 eindzeges uitkwam.

De Vlijmenaar presteert op de majors echter een stuk minder dan de afgelopen jaren. Hij won er daarvan vooralsnog vier (Masters, Premier League, World Cup en World Grand Prix) en zal sowieso achterblijven op het aantal van 2017 (zeven) en 2016 (negen).

'Moet af en toe ook eerlijk naar mezelf zijn'

"Ik vind het leuk dat de lat zo hoog ligt, maar de meeste mensen denken voorafgaand aan een toernooi: Michael is de favoriet, dus hij wint wel. Zo werkt het natuurlijk niet. Ik kan het bij hen überhaupt nooit goed doen. Of ik nou win of niet", zei Van Gerwen.

"Ik moet af en toe ook eerlijk naar mezelf zijn. Of het wel realistisch is dat ik van mezelf altijd verlang dat ik alles win. Daar ga ik uiteraard vol voor, maar dat kan je niet verwachten. Ach, ik win nog steeds de meeste toernooien van iedereen. Dat is ook wel lekker."

Van Gerwen kan het ook makkelijk relativeren. Het is niet zo dat hij bij de pakken neerzat toen hij in de eerste ronde van de World Matchplay verloor van Jeffrey de Zwaan of toen hij in de tweede ronde van het EK onderuitging tegen Steve West.

"Je moet altijd positief blijven. Ook als het wat minder gaat. Iedere sportman heeft zo'n periode in het jaar, dat zag je ook bij Max Verstappen. De kunst is dan om er volle bak voor te blijven gaan en er weer op het juiste moment te staan."

Van Gerwen neemt het zondag in zijn tweede groepswedstrijd op de Grand Slam of Darts op tegen Jonny Clayton. De nummer één van de wereld is bij een overwinning vrijwel zeker van een ticket voor de knock-outfase en een stap dichter bij zijn vierde achtereenvolgende titel in Wolverhampton.