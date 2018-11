Raymond van Barneveld zat er zaterdag flink doorheen nadat hij de eerste groepswedstrijd op de Grand Slam of Darts verrassend verloor van Krzysztof Ratajski (5-3). De Hagenaar moet daardoor vrezen voor een vroege uitschakeling op het prestigieuze toernooi.

"Het liep gewoon niet. Alle pijlen zaten net boven of onder de triple. En dat terwijl ik vanmiddag nog lekker had getraind. Ik voelde me eigenlijk best goed", verzuchtte hij in het WV Active Aldersley in Wolverhampton.

"Het was een rare wedstrijd. Krzysztof speelde ook niet zijn A-game, maar in de laatste leg, waarin hij natuurlijk de overwinning rook, gooide hij opeens wel weer alles. Ach, ik verdiende het ook niet om te winnen."

Van Barneveld maakte tegen Ratajski een uitgebluste indruk en dat was vorige week in de met liefst 11-2 verloren halve finale tegen James Wade, luttele uren na zijn fraaie 10-8-zege op Michael van Gerwen, ook al het geval bij de World Series Finals in Wenen.

"Ik ben in de laatste twee, drie weken constant op pad geweest voor demonstraties of toernooien. Ik probeer echt wel het beste in mezelf naar boven te halen, maar dat gaat gewoon niet", geeft hij te kennen.

"Het voelt niet lekker. Gespannen. Stress. Het was geen makkelijk jaar. Misschien komt dat er nu allemaal een klein beetje uit. Ik heb geen idee. Maar wat ik nu laat zien is zeker niet goed."

Van Barnevelds woning overvallen

Van Barnevelds woning werd halverwege juni overvallen door drie mannen. Hij zelf was op dat moment niet thuis (hij zat in het buitenland), maar zijn vrouw wel en die raakte lichtgewond na een worsteling met de daders.

'Barney' moet door de nederlaag tegen Ratajski zondag in zijn tweede groepswedstrijd eigenlijk winnen van Adam Smith-Neale om kans te blijven houden op een plek bij de eerste twee in de poule en daarmee een ticket voor de knock-outfase.

De vijfvoudig wereldkampioen is dit jaar afgezakt naar de veertiende plaats op de Order of Merit (de wereldranglijst in het darten) en zal bij een snelle uitschakeling op de Grand Slam of Darts vermoedelijk nog een aantal posities moeten inleveren.

Titelverdediger Van Gerwen begon zaterdag wel goed aan de Grand Slam of Darts. De Brabantse nummer één van de wereld was in zijn eerste groepswedstrijd met 5-1 veel te sterk voor Gary Robson.

De derde Nederlander die meedoet aan het op een na laatste toernooi voorafgaand aan het WK van volgende maand in Londen, Wesley Harms, kende net als Van Barneveld een slechte start. De Noord-Hollander ging kansloos met 5-0 onderuit tegen Wade.