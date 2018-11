Femke Heemskerk en Kira Toussaint hebben vrijdag bij de wereldbeker kortebaanzwemmen in Tokio beiden een zege geboekt. Ferry Weertman stelde in Abu Dhabi de eindzege in de wereldbeker openwaterzwemmen veilig.

Heemskerk tikte bij de voorlaatste World Cup van dit jaar op de 400 meter vrije slag aan na 4.01,29. Daarmee bleef ze de Japanse vrouwen Miyu Nanba (4.03,80) en Natsumi Shibata (4.04,20) duidelijk voor.

Op de 50 meter rugslag was Toussaint haar landgenote Ranomi Kromowidjojo net te snel af: 26,21 om 26,24. De Australische Emily Seebohm eindigde vlak daarachter als derde (26,26).

Het was al de vierde wereldbekerzege van het jaar op de 50 rug voor de 24-jarige Toussaint. Ze won eerder in Kazan, Doha en Beijing. Bovendien was ze in Kazan de snelste op de 100 meter rugslag.

De Nederlandse vrouwen moesten op de 50 meter vrije slag het goud aan Sarah Sjöström laten. De Zweedse noteerde een tijd van 23,26 en bleef daarmee Kromowidjojo (23,40) veertien honderdsten voor. De Groningse had de laatste drie wereldbekers op de 50 vrij nog gewonnen. Heemskerk (23,69) werd vrijdag derde en Toussaint (24,39) tikte als zesde aan.

Weertman heeft genoeg aan zevende plek in Abu Dhabi

Weertman werd zevende in Abu Dhabi bij de laatste World Cup openwaterzwemmen en dat was voldoende om zijn Britse uitdager Jack Burnell voor te blijven in het eindklassement van de wereldbeker.

"Ik heb al een olympische titel, een wereldtitel en Europese titels en alleen de World Series ontbrak nog. Nu is het klaar", zei Weertman na de race in de Verenigde Arabische Emiraten.

De wereldbeker bestond uit acht wedstrijden, eerder werd er ook gezwommen in Qatar, de Seychellen, Portugal, Hongarije, Canada (twee keer) en China. "Ik vond het een erg leuke ervaring om op zoveel mooie plekken te komen", aldus Weertman.

De 26-jarige Nederlander boekte het grootste succes van zijn carrière in 2016, toen hij olympisch goud pakte in Rio de Janeiro. "Nu is het trainen, trainen en nog eens trainen om me te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio."

De afsluitende wereldbeker werd gewonnen door de Duitser Florian Wellbrock. Hij legde de tien kilometer af in 1.53,00. Weertman tikte negen seconden later aan bij de finish. Marcel Schouten werd 15e en Pepijn Smits 23e.

Van Rouwendaal derde in eindklassement vrouwen

De Nederlandse vrouwen speelden bij de laatste wedstrijd om de wereldbeker geen rol van betekenis. Esmee Vermeulen en Sharon Rouwendaal werden respectievelijk vierde en zesde.

De wedstrijd werd gewonnen door de Italiaanse Arianna Bridi die de tien kilometer in 2.00,21 voltooide. Zij tikte net eerder aan dan haar landgenote Rachele Cunha. Van Rouwendaal werd derde in het eindklassement.