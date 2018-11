Joost Luiten heeft geen spectaculaire start gemaakt in de Nedbank Golf Challenge, het voorlaatste toernooi van de Europese Tour. Hij noteerde donderdag 72 slagen in de eerste ronde op de golfbaan van Sun City in Zuid-Afrika.

Luiten staat door de score van level par voorlopig gedeeld 21e in de stand. De Rotterdammer sloeg drie birdies, maar moest ook een bogey en een double bogey noteren.

Zijn achterstand op koploper Sergio Garcia is al acht slagen. De Spanjaard sloeg maar liefst acht birdies en kwam na achttien holes uit op 64, 8 onder par. Drie spelers delen de tweede plaats met vier slagen meer dan Garcia.

"Ik speelde vandaag gewoon solide maar helaas liep ik tegen het eind van de ronde tegen een paar tegenslagen aan", keek Luiten op zijn eigen site terug op zijn eerste ronde. "De middellange putts vielen net niet."

De golfer zag op baan 7 de bal in de bunker belanden en op baan 8 in de struiken. "Gelukkig heb ik de bal wel gevonden maar ik moest hem onspeelbaar verklaren", zei Luiten. "Level par op een heel lastige baan is zeker niet slecht, maar ik baal natuurlijk van de dubbel bogey op het einde."

De Nedbank Golf Challenge maakt deel uit van de lucratieve Rolex Series. Na dit toernooi volgt nog de finale in Dubai. De beste zestig van de Europese Tour van dit jaar zijn uitgenodigd voor het slottoernooi. Luiten was dit jaar door een polsblessure een aantal maanden afwezig, maar lijkt zeker van een startplek.