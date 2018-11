Fabiano Caruana hoopt de komende drie weken bij de tweekamp om de wereldtitel schaken een einde te maken aan de heerschappij van Magnus Carlsen. De 26-jarige grootmeester wil de eerste Amerikaanse wereldkampioen worden sinds de legendarische Bobby Fischer.

Carlsen is al sinds 2011 de aanvoerder van de wereldranglijst en vanaf 2013 regerend wereldkampioen. Hij is licht favoriet voor de tweestrijd die vrijdag begint in The College van Londen, maar Caruana is de man in opkomst.

De Amerikaan won in aanloop naar de strijd met Carlsen al zijn toernooien en is de 27-jarige Noor op de rating van de mondiale bond FIDE genaderd tot drie punten: 2835 om 2832.

Caruana is de eerste in Amerika geboren schaker die om de WK-titel mag strijden sinds Fischer in 1972 Boris Spassky uit de Sovjet-Unie versloeg op IJsland.

"De enige schaker die mij echt geïnspireerd heeft, is Fischer", zegt Caruana tegen The Guardian over zijn controversiële landgenoot, die zijn wereldtitel in 1975 weigerde te verdedigen en in 2008 op 64-jarige leeftijd overleed.

"Een deel van de dingen die hij in zijn privéleven heeft gedaan, is niet geweldig, maar zijn aanpak van het schaken en zijn wil om te winnen waren fenomenaal. Het is fantastisch dat ik nu vergeleken word met Fischer, maar we zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden en benaderen schaken op een heel andere manier."

'Dit wordt het ware duel'

Caruana mocht twee jaar geleden al bijna met Carlsen strijden om de wereldtitel, maar hij verloor in de laatste ronde van het kandidatentoernooi van Sergey Karjakin. De Rus verloor vervolgens pas in een tiebreak van Carlsen, na een gelijkspel na de twaalf reguliere partijen.

De Noor beseft dat het ook deze keer wel eens heel spannend kan worden. "Dit wordt het ware duel", aldus Carlsen, die begin dit jaar voor de zesde keer het schaaktoernooi in Wijk aan Zee won na een tiebreak met de Nederlander Anish Giri, over de strijd met Caruana.

"De wereldtitel is inmiddels een deel van mijn identiteit geworden en daar gaat het om. De titel zelf kan me niet eens zoveel schelen, maar ik wil absoluut niet dat iemand anders het wordt."

Carlsen won de wereldtitel vijf jaar geleden in een tweekamp met de Indiase grootmeester Viswanathan Anand. In 2014 verdedigde hij de titel met succes tegen Anand, om vervolgens in 2016 zijn titel te prolongeren door te winnen van uitdager Karjakin. De 27-jarige Noor zat al 33 keer tegenover de 26-jarige Caruana: tien keer won Carlsen, vijf keer Caruana en achttien keer was het remise.

De tweekamp om de wereldtitel duurt van aanstaande vrijdag tot en met woensdag 28 november en bestaat uit twaalf partijen. De twee beste schakers van de wereld spelen niet alleen om de eer, maar ook om geld. De premiepot is gevuld met 1 miljoen dollar.