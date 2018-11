Floyd Mayweather ontkent dat hij eind dit jaar zijn officiële rentree maakt in de ring. De 41-jarige Amerikaan zou het op Oudejaarsavond in Japan opnemen tegen kickbokser Tenshin Nasukawa, maar volgens de bokser is dat een groot misverstand.

"Ik heb nooit ingestemd met een officieel gevecht", schrijft Mayweather woensdag op Instagram. "Met alle respect, maar ik had voor mijn trip naar Japan serieus nog nooit van Nasukawa gehoord."

"Mij werd gevraagd om deel te nemen aan een negen minuten durende demonstratiewedstrijd van drie ronden voor een klein publiek, met een tegenstander die de RIZEN Fighting Federation zou uitkiezen. De intentie is nooit geweest om er een officieel gevecht van te maken dat wereldwijd op televisie wordt uitgezonden."

Mayweather kondigde in september al aan terug te keren als bokser en tekende deze week een contract bij RIZIN, een Japanse MMA-organisatie. De bond en Mayweather hielden daarop een persconferentie waarbij het gevecht met Nasukawa werd aangekondigd.

'Mijn team en ik waren compleet verrast'

Bij nader inzien had Mayweather direct duidelijk willen maken dat hij het niet eens is met de gang van zaken. "Toen ik arriveerde op de persconferentie, waren mijn team en ik compleet verrast door de wending die het evenement had gekregen", vertelt de bokser, die in al zijn vijftig gevechten ongeslagen bleef.

"We hadden alles eigenlijk direct moeten stopzetten. Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn fans voor de misleidende informatie. Ook ik was volledig overdonderd doordat er afspraken zijn gemaakt zonder mijn goedkeuring."

Het is nog niet bekend of de demonstratiewedstrijd doorgaat en tegen wie Mayweather wél zijn officiële rentree maakt. Hij keerde in 2017 al eens terug in de ring nadat hij werd uitgedaagd door kooivechter Conor McGregor. Naar verluidt ontving hij voor die door hem gewonnen partij zo'n 241 miljoen euro.