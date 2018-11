Charles van Commenée, hoofdcoach van de Atletiekunie, sluit niet uit dat Dafne Schippers weer structureel gaat samenwerken met Bart Bennema, de coach met wie ze in het verleden grote successen behaalde.

De 26-jarige atlete is op zoek naar een nieuwe coach nadat Rana Reider dinsdag bekendmaakte dat hij vanwege familieomstandigheden terugkeert naar de Verenigde Staten.

Met Bennema als coach won Schippers in 2015 WK-goud op de 200 meter en zilver op de 100 meter. Een jaar later veroverde ze olympisch zilver op de 200 meter.

Onder Reider was er in 2017 nog wel de wereldtitel op de 200 meter, maar de tijden van Schippers werden steeds minder snel. Er werd daardoor geregeld gespeculeerd over een terugkeer van Schippers bij Bennema, maar in augustus zei de coach nog tegen het NRC dat hij dat een "heel slecht plan" zou vinden, al wilde hij niet zeggen waarom.

Toch lijkt een hernieuwde samenwerking tussen Bennema en Schippers voor Van Commenée nu wel een optie. "Dat zou heel goed kunnen. Ik sluit op dit moment helemaal niets uit, maar het is niet onlogisch dat Bart dat zou doen", zegt hij donderdag tegen de NOS. "Verder ga ik nu niet op de inhoud in."

Vetrek naar buitenland geen optie voor Schippers

Door het plotselinge vertrek van Reider, net nu de voorbereiding op het nieuwe seizoen is begonnen, gaat Schippers al tijdelijk onder Bennema trainen. De trainingsgroep van Reider op Papendal is voorlopig bij Bennema en Rogier Ummels ondergebracht, tot er een structurele oplossing is gevonden.

"Ik zoek iemand die op het hoogste niveau succesvol is geweest", zegt Van Commenée over de zoektocht naar een nieuwe coach voor Schippers.

Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie, benadrukt het belang van een goede keuze. "Er staat een wereldkampioenschap (2019 in Doha, red,) op de rol en uiteraard de Olympische Spelen (2020 in Tokio, red.). "We zitten nu in een cruciale fase van die vierjarencyclus, dus we moeten nu zorgen dat alle atleten bij hun coach in een goed programma komen."

Roskam vertelt verder dat een vertrek van Schippers naar het buitenland niet aan de orde is. Sifan Hassan, die in augustus Europees kampioen werd op de 5.000 meter, heeft dat wel gedaan. Zij traint sinds 2016 in de VS. "Maar Dafne heeft zelf aangegeven dat dat voor haar geen optie is."