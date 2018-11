Rana Reider vertrekt na bijna vier jaar bij de Atletiekunie. De 48-jarige Amerikaanse coach van Dafne Schippers keert vanwege familieomstandigheden terug naar de Verenigde Staten.

De trainingsgroep van Reider wordt voorlopig begeleid door Bart Bennema en Rogier Ummels, meldt de Atletiekunie dinsdag in een persbericht.

Technisch directeur Ad Roskam en de onlangs aangestelde hoofdcoach Charles van Commenée zoeken in de tussentijd naar een definitieve oplossing.

"Het is vrij plotseling gebeurd", zegt Derek Schippers, de broer en manager van Dafne Schippers. "Er is daarom ook nog niet zoveel te melden over hoe het nu verdergaat. Daar moet nog naar gekeken worden. Er staan vervolgafspraken met de Atletiekunie gepland."

Schippers werkte al jaren met Bennema

Bennema was in het verleden al acht jaar de coach van Schippers, maar het ligt niet voor de hand dat hij weer de vaste coach van de sprintster wordt. Bennema begeleidde de nu 26-jarige Utrechtse naar onder meer zilver op de 200 meter bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro en de wereldtitel op de 200 meter in 2015.

Begin 2017 werd bekend dat Reider de fulltime coach van Schippers werd. De topatlete prolongeerde in de zomer van 2017 haar wereldtitel op de 200 meter.

Dit jaar kende ze geen geweldig seizoen, maar ze sloot het wel goed af met twee keer zilver (200 meter en 4x100 meter) en brons (100 meter) bij de Europese kampioenschappen.

"Ik wil Rana bedanken voor onze samenwerking en hem het beste wensen, nu en in de toekomst", schrijft Schippers in een reactie op Instagram. "Mijn team en ik hebben gesproken en werken nauw samen met de Atletiekunie. Als er nieuws is dat de moeite waard is om te delen, zullen we dat op het juiste moment doen."

Reider was ook coach van andere Nederlandse topsprinters

Naast Schippers trainden sprinters Naomi Sedney, Madiea Ghafoor, Hensley Paulina, Taymir Burnet en Chris Garia in het team van Reider.

De Amerikaan was ook al jarenlang de coach van internationale toppers als de Amerikaanse hinkstapspringer Christian Taylor, de olympisch kampioen van 2012 en 2016.

De Nederlandse selectie vertrekt over twee weken voor een trainingsstage naar Turkije.